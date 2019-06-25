نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس| الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني عبر مواقع الانترنت، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في نهاية شهر يونيو، ويمكنكم متابعة نتيجة الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي من خلال هذا المقال حيث نعرض موعد ظهور النتيجة وطريقة الحصول عليها برقم الجلوس.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم فور الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات في الكونترول المخصص لتصحيح نتائج الامتحانات في المحافظات ويتم عرض النتيجة عن طريق موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم بمعرفة نتيجة طلاب الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 برقم الجلوس عن طريق موقع بوابة التعليم الفني والذي نوفره لكم فور الإعلان الرسمي عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من وزارة التربية والتعليم ويمكنكم متابعة أخبار النتائج ومعرفة النتيجة فور ظهورها من خلال متابعة هذا المقال:

يمكنكم الدخول إلى روابط متابعة النتيجة لمعرفة أخبارا لنتيجة وموعد ظهورها رسميا والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ويمكنكم ترك تعليق أسفل المقال برقم الجلوس وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور ظهورها وتقديم آخر أخبار التعليم الفني.