نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس “الثانوي الفني” gdepexams.emis .. وزارة التعليم تعلن الموعد للتصديق على النتائج واعتمادها

نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس عبر gdepexams.emis حيث أعلنت وزارة التعليم الموعد النهائي حول نتيجة الدبلومات الفنية خلال أيام على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني لجميع الأقسام والشعب، وأكدت مصادر مسئولة بالتعليم الفني، إن كافة الكنترولات، اقتربت من انتهاء أعمال التقدير وتصحيح أوراق إجابات الامتحانات وبعضها بدأ في أعمال المراجعة، معربة أن هناك مراجعة أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أية أخطاء، أو مشكلات في رصد الدرجات، أو تبديل أوراق طلاب حتى يأخذ جميع الطلاب حقوقهم كاملة ولا يشعر أحد بالظلم أو الضرر.

وفي إطار الحديث عن نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس في مصر، أفاد المسئولين أن أهم المراحل التي تمر بها النتيجة قبل إعلانها والتصديق عليها من قبل وزير التعليم هي مرحلة المراجعة، نظرًا لأن أي خطأ يؤدي إلى ضرر كبير على مصلحة الطالب، مؤكدًا أن الكنترولات عليها رقابة مشددة من أجل التأني في التصحيح والمراجعة وعدم الاستعجال لاستخراج النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس gdepexams.emis

وتجدر الإشارة حول ما صرحت به مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية “كنترولات الدبلومات الفنية”، أوشكت على الانتهاء من أعمال التقدير وتصحيح أوراق إجابات الامتحانات، حيث بدأت بعض مراكز التصحيح في أعمال المراجعة الدقيقة، وأضافت المصادر بالوزارة إلى أنه سيتم مراجعة أوراق الإجابة عدة مرات للتأكد من عدم وجود أية أخطاء، أو مشكلات في عملية تجميع و رصد الدرجات، أو تبديل أوراق طلاب.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

هناك ثلاث روابط للحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2019 ومتابعة أخر تفاصيلها من خلال الآتي:

نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس

تمثل نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس أهمية كبيرة لدى الملايين من المصريين لأنها شهادة دراسية مثل الثانوية العامة ولا تقل أهمية عنها بل تعتبر أكثر أهمية وخاصة شعبة الخمس سنوات لأنها شهادة تعليم فوق المتوسط والكثير ينتقل منها إلى الفرقة الثانية كلية، فيما يكتفي بها البعض ولا يكمل تعليمه ويبدأ مشواره المهني.

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نوضح لكم من خلال موقعنا كل ما يخص نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس عبر gdepexams.emis بشكل لحظي إلى أن يتم موعد المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأبرز المسئولين في الوزارة لاعتماد النتيجة وتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم.