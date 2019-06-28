نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ||خلال ساعات|| رابط الوزارة بوابة التعليم الفني الشُعب الفنية

تتجه أنظار طلبة وطالبات التعليم الفني بجميع محافظات مصر، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للعام الدراسي الحالي، حيث اقتربت من الظهور، وذلك عقب انتهاء كنترول التعليم الفني من تصحيح الدرجات ورصدها وإعداد كشوف النتائج لجميع الشعي الدراسية المختلفة التابعة للثانوي الفني، وموقع كلمة دوت اورج، نتابع معكم موعد عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

حيث يترقب النتيجة الطلاب وأولياء الأمور بجميع المحافظات، التي سوف يعلن النتيجة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر صحفي، حيث تأكد ظهورها خلال الساعات المقبلة، والمنتظر أن تعلن نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك لكل فروع التعليم الفني بمصر ( الصناعي- الزراعي- التجاري- الفندقي) والذي يشتمل نظام تعليم ثلاث سنوات ، وخمس سنوات.

بوابة التعليم الفني

كما سيتم معرفة نتيجة الشهادة الثانوية الفنية بجميع الفروع بسهولة من خلال رقم الجلوس، وذلك بعد الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، والذي يتضمن موقع بوابة التعليم الفني، ونقدم لكم روابط الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الدور الأول 2018/ 2019، والمنتظر رفعها قبل انتهاء طلاب الثانوية العامة من الامتحانات الوزارية التي تتم خلال هذه الأيام.

روابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية الفنية 2019

سوف نقدم لكم المواقع الرسمية التي يتم وضع رابط النتائج بهم، وذلك للتيسير على الطلاب وهم:

ومن خلال الأخبار حول نتيجة الثانوية الفنية، فقد أفاد اليوم السابع أنه سوف تعلن يوم الاثنين المقبل، ونحن نتابع معكم ما يتم إعلانه عن النتائج، ويمكن مساعدة الطلاب حين رفع النتيجة، وإعلان نسب النجاح في كل شعبة من الشعب الدراسية، أن نستعلم لكم عن النتيجة، وذلك من خلال موافاتنا بتعليق يتضمن:

الشعبة التابع لها الطالب

رقم الجلوس

الاسم

وسيتم التواصل معكم وإرفاق النتيجة لكم حال ظهورها

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الباهر بالحصول على أعلى الدرجات، إن شاء الله.