نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس روابط نتائج الصف الثالث ثانوي صناعي .. تجاري .. فندقي للشعبتي ثلاث .. خمس سنوات

يترقب الآلاف من الطلاب المصريين نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس للشعبتي الثلاث والخمس سنوات بأقسامهم المتنوعة « تجاري وصناعي وزراعي وفندقي» بعدما انتهوا من أداء الامتحانات في الشهر الماضي ولم يعد شغلهم الشاغل سوا متابعة آخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي لاسيما أنها شهادة الدبلومات الفنية هي أخر مرحلة في التعليم قبل الجامعي والبعض أما أن يبحث عن كلية تناسب مجموعه وفق تنسيق الجامعات المصرية 2019 أو يكتفي بنتيجة الدبلومات الفنية وخاصة للشهادة الخمس سنوات لأنها بمثابة شهادة تعليم فوق المتوسط.

ويبحث الجميع حاليًا عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والتي من المحدد ظهورها على البوابة المصرية للتعليم الفني في الساعات القادمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أعلنت مصادر مسئولة في وزارة التعليم الفني عن اقترب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس حيث انتهت عمليات التصحيح لأوراق إجابات 750 ألف طالب وطالبة ممن أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2018- 2019، وسوف يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني لمختلف محافظات الجمهورية.

تعتبر مدرسة متولي الشعراوي من ضمن أوائل المدارس لتطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية.المدرسة هي شراكة بين #وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني ومجموعة شركات طلعت مصطفى. تم إدراج مدرسة محمد متولي الشعراوي ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي الماضي 2018/2019؛ لتعمل وفق معايير دولية لإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي.يمكنك التقديم حتى 4 إبريل للالتحاق بفريق عمل المعلمين والإداريين بمدرسة محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية على الرابط التالي:‏http://tawzef.emis.gov.eg#التكنولوجيا_التطبيقية#تعليمنا_حياة#عام_التعليم#رؤية_مصر_2030 Gepostet von ‎البوابة المصرية للتعليم الفني‎ am Montag, 1. April 2019

روابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفني “الثانوي الفني 3 سنوات و5 سنوات”

الدخول على بوابة الثانوي الفني

يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة.

من وقت تصريحات مصادر الوزارة حول موعد نتيجة الدبلومات الفنية وتسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة سواء كانوا من الباحثين عن نتيجة دبلوم صنايع 2019 أو نتيجة دبلوم تجارة 2019 أو نتيجة دبلوم فنادق 2019 أو نتيجة دبلوم زراعة 2019 لنظام الثلاث والخمس سنوات، حيث يلجأ العديد إلى دخول مدارس التعليم الفني للتخلص من بعبع الثانوية العامة وما تشكله من ذعر للأسر المصرية.

ويقدم موقعنا متابعة مستمرة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس للشعبتي الثلاث والخمس سنوات تمهيدًا لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية حتى إعلان النتيجة ورفعها على الموقع الإلكتروني، كما نقدم خدمة إرسال بيانات درجات الطلاب ونتائجهم لمن يترك تعليق متضمن رقم جلوسه يتم مساعدته في أسرع وقت.