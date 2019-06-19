نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس .. رابط البوابة المصرية للتعليم الفني “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي”

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، نتابع معك عزيزي الطالب متابعة لحظية لكل جديد لنتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات لجمع الدبلومات الفنية سواء كانت “زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي أو تمريض” ، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على اخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

وقد انتهت امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 وقد أدى الطلبة امتحاناتهم في جميع المواد النظرية والفنية المتخصصة وفقا للجدول الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم الفني على مستوى جميع المحافظات.

وقد بنفسه الدكتور محمد مجاهد وزير التربية والتعليم الفني سير العملية الامتحانية حتى يتم تلافي أي أخطاء سابقة وحتى يتم التأكد على جميع النواحي الفنية والأمنية بجميع اللجان الموجودة على مستوى جميع الإدارات التعليمية في جميع محافظات الجمهورية.

وقد اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق ان الامتحانات وضعت في مستوى الطالب المتوسط وقد راعت الوزارة الفروق الفردية بين الطلاب، ولم يشتكي اي طالب من صعوبة الامتحانات .

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني:

ويمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول من خلال بوابة التعليم الفني ، وتقوم عزيزي الطالب بتحديد نوع الدبلوم الفني وتحديد النظام الذي عليه سواء كان ثلاث سنوات أو خمس سنوات وكتابة رقم الجلوس وسوف تظهر النتيجة على الفور ، وحتى الآن لم يتم تفعيل الرابط وسوف يتم تفعيله عند ظهور النتيجة ، وقد اكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة سوف تظهر اخر الشهر الحالي على اقصي تقدير .