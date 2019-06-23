نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس رابط وطريقة الاستعلام للصف الثالث جميع الأقسام

يترقب الطلاب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، ويقلق البعض من عدم اجتياز الدور الاول، كما أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس، بات يتعرض للكثير من الشائعات، لذا نقدم لكم من خلال مقالنا المعلومات الرسمية الخاصة بظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، إذ لم تقصر وزارة التربية والتعليم في الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات، وأكد محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أنه سيتم تخصيص 120 ساعة على مدار ثلاث أسابيع لمن لم يتجاوز حضوره 75% من التدريب العملي و85% من الدراسة النظرية، كما أكد أنه سيتم إعمال قواعد الرأفة في حال كانت تؤثر على حالة الطالي، بحيث ينتقل من راسب للإعادة إلى إعادة الإمتحان في الدور الثاني، أما بالنسبة لطلبة الغش الإلكتروني فقد تقرر حرمانهم من الامتحانات.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس هو آخر الأسبوع القادم، لذا فلا داعي للانتظار والقلق، فلن يكون ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الصف الثالث جميع الأقسم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، قبل هذا الموعد، إذ من المنتظر إنهاء عمليات المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات، بعدها يتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية، ومن ثم تصبح نتيجدة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس متاحة لجميع الطلبة.

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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

موعد الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية: آخر الأسبوع.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية: بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية.

حالة ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

النتيجة حالة الظهور نتيجة الدبلوم الثانوي الزراعي ثلاث سنوات لم تظهر نتيجة الدبلوم الثانوي الزراعي خمس سنوات لم تظهر نتيجة الدبلوم الثانوي الصناعي ثلاث سنوات لم تظهر نتيجة الدبلوم الثانوي الصناعي خمس سنوات لم تظهر نتيجة الدبلوم الثانوي التجاري ثلاث سنوات لم تظهر نتيجة الدبلوم الثانوي التجاري خمس سنوات لم تظهر نتيجة الدبلوم الثانوي الفندقي ثلاث سنوات لم تظهر نتيجة الدبلوم ثانوي التمريض لم تظهر

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كما لم تظهر نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم في جميع المحافظات، القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ، وكذلك المنوفية والقليوبية والغربية، ومحافظات الصعيد قنا وأسوان وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم، نرجوا منكم عدم القلق على نتيجة الدبلومات الفنية، فهي في النهاية أحد مراحل الحياة، والحياة لن تتوقف في كل الحالات، نتمنى لكم التوفيق، وفي حال لم يحالفكم الحظ فلا تيأسوا من الاجتهاد الدائم للنجاح في الحياة، والذي لا يمثل فيه النجاح في نتيجة الدبلوم إلا إحدى المحطات.