نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس: رابط gdepexams.emis بوابة التعليم الفني الرسمية

يترقب طلاب الدبلومات الفنية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ظهور نتيجة أخر العام عبر بوابة التعليم الفني المصرية 2019، نتابع معكم من خلال موقع “كلمة” نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الفني والتي سنرفق إليكم الرابط الخاص بها الذي سيمكنكم من الاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني بكافة تخصصاته فور ظهورها، والتي من المقرر ظهورها في القريب العاجل عبر موقع بوابة التعليم الثانوي الفني gdepexams.emis، يوم الخميس 27 يونيو، أو مع بداية شهر يوليو القادم خلال أيام قليلة، حيث لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بعد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

قام عدد 750 ألف طالب وطالبة بتأدية امتحانات الثانوي الفني بمختلف مجالاته، الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، التمريق، وينتظرون حالياً ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع 2019 في النظامين خمس سنوات، وثلاث سنوات، وقد تم تقسيم لجان الطلاب علي مختلف محافظات الجمهورية في ما يتخطى 500 مدرسة للتعليم الفني ككل، وبعد أن تم الانتهاء من الامتحانات بدأت عملية تصحيح أوراق الطلاب علي الفور ليتم الإعلان عن النتيجة بأقصى سرعة لمعرفة نتيجة دبلوم صنايع، ونتيجة دبلوم زراعة، ونتيجة دبلوم تجارة، وكافة النتائج لنظام ثلاث سنوات وخمس سنوات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم عن طريق الرابط التالي الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها، لكن يجب معرفة الخطوات المرجوة للحصول علي النتيجة نرفقها إليكم بعد الرابط كالتالي:

خطوات استعلام نتيجة الدبلوم الفني 2019:

الخطوة الأولي: يقوم الطالب بالدخول علي الرابط السابق بالضغط علية.

الخطوة الثانية: إدخال رقم الجلوس الخاص به.

الخطوة الثالثة إكمال البيانات المطلوبة مثل كود الطالب.

الخطوة الرابعة الضغط علي بحث.

يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم، وكافة البيانات في تعليق للحصول علي النتيجة فور ظهورها، حيث سنقوم بإحضارها لكم والرد عليكم بها عند اعتمادها رسمياً من وزارة التربية والتعليم الفني، ويمكنكم الاحتفاظ برابط التقرير لسهولة العودة مرة أخري ومعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عند ظهورها.