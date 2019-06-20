“نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 برقم الجلوس صناعي زراعي تجاري فندقي “رابط النتيجة” عبر بوابة التعليم الفني 2019

ظهور “نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 برقم الجلوس، حيث انهي طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمسة سنوات من أداء جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات، حيث مرت عملية ألامتحانات بحالة من الاستقرار وعدم وجود شكاوى من جانب الطلاب أو أولياء الأمور ، ويهتم العديد من الطلاب بظهور “نتيجة الدبلومات الفنية” نظرا لرغبة العديد من الطلاب في استكمال الدراسة في الكليات ولكن يتم تحديد مدي استكمالهم للدراسة وفق المجموع الحاصلين عليه، واليكم تفاصيل الاستعلام عن النتيجة.

كيفية ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.

امتحانات الدبلومات الفنية ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات



“نتيجة الدبلومات الفنية” سيتم ظهورها لجميع الشعب بداية من الشعبة التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وجميع الشعب الفنية، وقد صرح السيد احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن عدد الطلاب اللذين تقدموا لأداء جميع امتحانات الدبلومات الفنية عن الفصل الدراسي الثاني بلغ عددهم إلى 227952 طالب وطالبه، وأضاف السيد احمد خير المتحدث الرسمي للوزارة بأن هناك أرتفاع بنسب النجاح لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وجميع الطلبة والطالبات في أنتظار الإعلان عن “نتيجة الدبلومات الفنية” من أجل الاطمئنان علي النجاح وبداية الانطلاق إلى المرحلة الجامعية، نتمنى النجاح لجميع الطلبة والطالبات.

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