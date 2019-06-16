نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر رابط موقع بوابة التعليم الفنى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “نظام ثلاثة سنوات وخمس سنوات لجميع الشعب التعليمية بكافة الأقسام التجارية والصناعية والفندقية والتمريض، حيث سيتم الكشف عن نتائج امتحانات الدبلومات رسميا خلال السويعات القليلة المقبلة، حيث لا تزال بعد اللجان الامتحانية في بعض المحافظات لن تنتهي من أعمال تصحيح ورصد الدرجات، حيث كشفت بعض المصادر القريبة من الوزارة بان العديد من الطلاب حصلوا علي الدرجات النهائية في بعض المواد بالامتحانات، وهذا المعدل كبير مقارنة بالفصل الدارسي الأول، حيث يأمل بان تزيد معادلات النجاح عن الترم الأول، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع بوابة التعليم الفني من اجل الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي فني بكافة الأقسام فرجاءً تابعوا معانا قراءة السطور القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

يمكن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية من اجل استخراج الدرجات والمجموع الكلي إلكترونيا وذلك من خلال رقم الجلوس واختيار الشعبة التي تتمني أليها، حيث نرفق رابط موقع بوابة التعليم الفنى من اجل الدخول مباشرة علي بوابة الثانوي الفني gdepexams.emis.gov.eg للاستعلام برقم الجلوس فقط.

يمكن معرفة نتيجة الدبلوم الفني من خلال ترك أرقام الجلوس بالتعليقات وفور اعتمادها سوف نخبركم عن الدرجات والمجموع الكلي في جميع الأقسام والشعب والأنظمة التعليمية، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.