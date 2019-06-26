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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر “gdepexams.emis”

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر “gdepexams.emis”
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفني 2019 برقم الجلوس أصبحت من الجمل الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، حيث أن أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية ينتظرون النتيجة على أحر من الجمر، الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بأن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سوف تكون خلال عدة أيام وسوف تظهر النتيجة لجميع الأقسام في نفس ذات اليوم، وحاليا تقوم جميع لجان التصحيح بإنهاء تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والتأكد من أعمال المراجعة الخاصة بتصحيح الأوراق.

كما شدد وزير التعليم المصري من جانبه على وجوب مراجعة أوراق التصحيح وجمع الدرجات حتي يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها ومن هنا قامت لجان التصحيح بأخذ وقت أطول في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بها وذلك وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

 

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

هناك عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور لا يعرفون الطريقة الصحيحة لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال رقم الجلوس فهناك عدة روابط لثلاث مواقع يمكن لأي شخص الدخول عليهم وإدخال رقم الجلوس والضغط بسهولة ويسر لمعرفة النتيجة وبالفعل سوف تظهر له النتيجة فورا وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كيفية الحصول على النتيجة بكل بساطه.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر “gdepexams.emis”

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج ثلاث طرق للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال عده ثلاث روابط هامة وهم:
  • رابط البوابة المصرية للتعليم الفني ويمكنك الدخول من هنا.
  • رابط الصفحة الرسمية لـ البوابة المصرية للتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويمكنك الدخول من هنا.
  • رابط بوابة الثانوي الفني يمكنك الدخول من هنا.

 

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر “gdepexams.emis”

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية إلى العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الصحة والجمال الفضائية.

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