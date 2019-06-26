نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر “gdepexams.emis”

نتيجة الدبلومات الفني 2019 برقم الجلوس أصبحت من الجمل الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، حيث أن أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية ينتظرون النتيجة على أحر من الجمر، الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بأن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سوف تكون خلال عدة أيام وسوف تظهر النتيجة لجميع الأقسام في نفس ذات اليوم، وحاليا تقوم جميع لجان التصحيح بإنهاء تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والتأكد من أعمال المراجعة الخاصة بتصحيح الأوراق.

كما شدد وزير التعليم المصري من جانبه على وجوب مراجعة أوراق التصحيح وجمع الدرجات حتي يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها ومن هنا قامت لجان التصحيح بأخذ وقت أطول في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بها وذلك وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

هناك عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور لا يعرفون الطريقة الصحيحة لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال رقم الجلوس فهناك عدة روابط لثلاث مواقع يمكن لأي شخص الدخول عليهم وإدخال رقم الجلوس والضغط بسهولة ويسر لمعرفة النتيجة وبالفعل سوف تظهر له النتيجة فورا وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كيفية الحصول على النتيجة بكل بساطه.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج ثلاث طرق للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال عده ثلاث روابط هامة وهم:

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني ويمكنك الدخول من هنا.

رابط الصفحة الرسمية لـ البوابة المصرية للتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويمكنك الدخول من هنا.

رابط بوابة الثانوي الفني يمكنك الدخول من هنا.

اقرأ أيضا:

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية 2019 عبر بوابة الأزهر

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

شاهد الفيديو: