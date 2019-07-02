نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة مركز المعلومات برابط مباشر

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ستصبح بعد قليل متاحة على بوابة التعليم الفني الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكانت مصادر تابعة للوزارة قد أعلنت عن الاستعداد لإقامة مؤتمراً صحفياً يتم الإعلان فيه عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وذلك عقب الانتهاء من اعتمادها مباشرة خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن للطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالتعرف على النتيجة متابعة هذا المقال والاحتفاظ به في المتصفح حيث يتم التحديث بين كل لحظة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أعلنت إدارة التطوير التكنولوجي في وزارة التعليم عن رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وإعلان أسماء الطلبة الأوائل في الشهادة الفنية، وكانت امتحانات الدبلومات الفنية قد بدأت في يوم 18 مايو للتخصصات زراعي وتجاري وفندقي وتجاري وصناعي.

وصرحت في بيانها أن عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء الامتحانات قد بلغوا 757056 طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية، ويمكن للطلبة والطالبات الدخول إلى بوابة مركز المعلومات للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب مع اختيار نوعية المرحلة الثانوية سواء أكانت تجاري أم صناعي أم زراعي أم فندقي.

وتجدر الإشارة إلى أن الامتحانات الخاصة بالدبلومة الفنية انعقدت داخل 1210 مدرسة موزعة على مستوى محافظات مصر، وسجل عدد المدارس التجارية نحو 347 مدرسة، بينما سجلت المدارس الصناعية نحو 644 مدرسة والفندقية نحو 87 مدرسة وأخيراً الزراعية نحو 132 مدرسة ويمكن للطلبة والطالبات ترك تعليق برقم الجلوس للحصول على النتيجة.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية

يمكن للطلبة والطالبات في مرحلة الدبلوم الحصول على النتيجة من خلال تسجيل رقم الجلوس على أحد الروابط التالية التابعة لوزارة التربية التعليم.