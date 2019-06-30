نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس| نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي عبر بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جاهزية نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أن النتيجة سيتم اعتمادها غداً الاثنين في المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده في مقر وزارة التربية والتعليم وإعلان اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية ونسب النجاح والرسوب المقررة.

وزارة التربية والتعليم

أعنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال تصحيح كراسات الإجابات وتجميع الدرجات وحصر التقديرات ومعرفة نسبة النجاح ونسبة الرسوب وسيتم الإعلان عن نتيجة أوائل الطلاب بعد انعقاد المؤتمر الصحفي وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد يوم من اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

بوابة التعليم الفني

يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ليستعلم طلاب الثالث الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي عن نتيجة الدبلومات الفنية ومعرفة التقديرات.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق مركز المعلومات وبوابة التعليم الفني ويمكنكم متابعة أخبار النتيجة لكل فئة عن طريق وضع رقم الجلوس في تعليق لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان الرسمي عن اعتمادها من وزير التربية والتعليم:

أوائل الطلاب

يتم عرض نتيجة أوائل الطلاب في المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده في مقر وزارة التربية والتعليم غداً الموافق الاثنين 1/7/2019 ويتم عرض نتائج أوائل الطلاب على مواقع الانترنت ووسائل الإعلام تكريما لهم على تفوقهم العلمي.