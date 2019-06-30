نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس وتوقع إعلانها غدا الأثنين

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 يشغل بال الكثير من الطلاب الذيين انتهوا من الأمتحانات يوم 1 يونيو, وشهدت محركات بحث جوجل إقبال شديد من الطلاب وأولياء الأمور بحثأ عن نتيجة الدبلومات الفنية وتشمل دبلوم ( تجاري – صناعي – زراعي – فندقي ) حيث ظهرت بعض الأقاويل عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية انه سيكون اخر شهر يونيو الجاري وقبل إنتهاء الشهر بينما جاء بيان رسمي يقول ان نتيجة الدبلومات الفنية ستكون منتصف الأسبوع من شهر يوليو.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

حيث كشف نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد مجاهد عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي) أن الكنترولات المسؤولة عن تصحيح اورق الامتحانات أنه تم الأنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لأوراق اجابات الطلاب, كما تم الإنتهاء من إختيار اسماء الأوائل لطلبة الدبلومات الفنية, علي أن يتم أعتماد النتيجة برقم الجلوس من خلال موقع بوابة التعليم الفني بعد أعتمادها رسميأ من وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي يعقد قبل ظهور النتيجة بساعات قليلة.

نتيجة الدبلومات الفنية – بوابة التعليم الفنية

ترقبو ظهور نتيجة الدبلومات الفنية قريبا جدا حيث أشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أن النتيجة جاهزة اليوم الأحد 30-6-2019 ومن المتوقع أعتمادها يوم الأثنين الموافق 1-7-2019 على أن يعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه اسماء الأوائل واحصائيات النجاح في الدبلومات الفنية ويتم نشرها علي بوابة التعليم الفني علي الإنترنت بعد ساعات من أعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم

رابط بوابة التعليم الفني

بوابة التعليم الفني

البوابة الرسمية للتعليم الفني

بوابة مركز المعلومات

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

حيث كان امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بدأت يوم 18 مايو ماضى وانتهت 1 يونيو الجارى كما انتهت أعمال التصحيح والمراجعة وتم تجميع النتيجة وتحديد أسماء الأوائل فى كل شعبة في الدبلومات الفنية استعداد لإعلان النتيجة بداية شهر يوليو ومن المتوقع أن يتم إعلانها غدأ الأثنين 1/7/2019