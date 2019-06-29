بوابة التعليم الفني| نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي

نتيجة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2018-2019 تشهد عمليات بحث كثيفة جداً على مواقع الانترنت، ويستعد الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال النتيجة التي تأخرت كثيراً لأول مرة، وينتظر الطلاب الإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم المنتظر والذي يتم فيه عرض نسبة النجاح واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعلم أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابات ويتم الأن العمل على تجميع الدرجات والمراجعة قبل أن يتم وضع التقديرات لكل طالب، وأكدت الوزارة بتعليماتها للمصححين في الكونترول المخصص في كل محافظة بتحري الدقة إلى أقصى درجة لإعطاء كل طالب حقه والتقييم على أعلى مستوى، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتطوير من النظام التعليمي ونظام الامتحانات الفترة القادمة.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة أوائل الطلاب في بداية شهر يوليو وأن يتم عرض نتائج الدبلوم الفني التجاري والدبلوم الفني الصناعي والدبلوم الفني الزراعي والدبلوم الفني الفندقي منتصف الأسبوع الأول من شهر يوليو ويتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ومعرفة آخر أخبار التعليم الفني وموعد ظهور النتائج عن طريق:

ويمكنكم كتابة رقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال لنقوم بالرد عليكم بآخر أخبار النتيجة، ونقوم بإرسال النتيجة إليكم فور الإعلان الرسمي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من وزارة التربية والتعليم.

بوابة التعليم الفني

يتم رفع النتيجة على موقع بوابة التعليم الفني ومركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والذي يتيح للطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، والاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب الذين لا يتذكرون رقم الجلوس الخاص بهم وذلك عن طريق كود الطالب والرقم القومي، ويمكنكم أيضا متابعة آخر أخبار التعليم عن طريق مركز المعلومات الذي يعرض أخبار التعليم الفني للطلاب مباشرة.