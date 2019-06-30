نتيجة الدبلومات الفنية 2019| استعلم عن نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، وقال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد أن نتيجة الدبلومات الفنية ستصبح بين أيدي الطلاب بعد المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده في وزارة التربية والتعليم والإعلان عن نسبة النجاح ونسبة الرسوب وإعلان نتائج أوائل الطلاب.

وزارة التربية والتعليم

تعرض وزارة التربية والتعليم نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 عبر موقع بوابة التعليم الفني ومركز المعلومات ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً من وزارة التربية والتعليم، ويتم عرض نتائج الدبلومات لجميع الفئات دفعةً واحدة” الدبلوم الفني التجاري، الدبلوم الفني الصناعي، الدبلوم الفني الزراعي، الدبلوم الفني الفندقي، التمريض” وأكدت الوزارة أن أسباب تأخير النتيجة هو التعليمات الموجهة بتحري الدقة الكبيرة في التصحيح ورصد الدرجات والتقديرات.

بوابة التعليم الفني

يعرض موقع بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ويمكنكم الاستعلام أيضا عن رقم الجلوس عن طريق الدخول إلى مركز المعلومات وكتابة كود الطالب والرقم السري لمعرفة رقم الجلوس الذي يتيح الاستعلام عن النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات

من المتوقع أن يتم الإعلان عن أوائل الطلاب غداً في المؤتمر الصحفي ويتم بعد ذلك نشر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع بوابة التعليم الفني لجميع الطلاب.

أخبار نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الاستعلام عن آخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الفئات عن طريق وضع رقم الجلوس في التعليقات المخصصة لكل فئة على حدة لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان عنها على موقع بوابة التعليم الفني:

تحديث بآخر الأخبار

يستعد الطلاب وأولياء الامور الأن لاستقبال نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وذلك بعد شهر كامل من انتهاء الامتحانات، وينتظر الجميع النتيجة لمعرفة الدرجات والتقديرات للبحث بعد ذلك عن نتيجة التنسيق لدخول الكليات والذي يظهر بعد اسبوع من إعلان النتيجة ومن المتوقع أن يكون التنسيق أقل من الأعوام السابقة بنسبة قليلة وستكون الفرصة سانحة للطلاب لدخول الجامعات المصرية من بوابة الدبلومات الفنية