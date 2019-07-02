نتيجة الثانوية الفنية 2019 برقم الجلوس| نتيجة دبلوم التجارة والصناعي والزراعة والفندقية والتمريض.. بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم الاثنين الموافق 1/7/2019، والذي من المقرر أن يتم إعلان نسبة نجاح الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 والتأشير على نتيجة الدبلومات الفنية وإعلان نتيجة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية، ويتم رفع النتيجة على موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة أوائل الطلاب بيوم واحد.
وزارة التربية والتعليم
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال تصحيح كراسات الإجابات ورصد وتجميع الدرجات وحصر التقديرات، ويتم الإعلان عن النتيجة أولا وبعد ذلك تنسيق الدبلومات الفنية والدرجات المطلوبة لدخول الجامعات.
بوابة التعليم الفني
يتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية على موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والذي يمكن للطلاب البحث عن النتيجة برقم الجلوس وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الدخول إلى رابط موقع بوابة التعليم الفني واختيار الشعبة الفنية ” دبلوم التجارة، دبلوم الزراعة، والدبلوم الصناعي، والدبلوم الفندقي” لنظام ثلاث وخمس سنوات والبحث عن النتيجة.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
يمكنكم متابعة آخر أخبار النتيجة عبر موقعنا بكتابة رقم الجلوس في التعليقات الخاصة بكل مقال ونقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان الرسمي عنها من وزارة التربية والتعليم:
أوائل الطلاب
يتم الإعلان أولا عن أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2018-2019، وذلك تكريما لهم ويتم وضع النتيجة لكافة الطلاب على موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس بعد يوم من الإعلان عن اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم.
معرفة رقم الجلوس
هناك الكثير من الطلاب يبحثون عن أرقام الجلوس بعد فقدها، وذلك لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية، ويمكنكم الاستعلام عن رقم الجلوس عن طريق الدخول إلى رابط معرفة أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية وكتابة كود الطالب والرقم السري للاستعلام عن رقم الجلوس ومعرفة نتائج الامتحانات بعد اعتماد النتيجة في المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم.
المؤتمر الصحفي
ينتظر الطلاب وأولياء الأمور المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم لمعرفة نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية، ومعرفة أوائل الطلاب ومعرفة موعد عرض النتيجة للطلاب على بوابة التعليم الفني.
تحديث بآخر أخبار النتيجة
ظهرت الأن نتيجة الدبلومات الفنية ويمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
3422340 تجاري شعبه قانون
قسم تجارى رقم الجلوس ٣٧٣٦٠٠٥
مصطفى عادل السيد عبد الحافظ قسم اعمال صحية صنايع 2425157
فتحي ابراهيم فتحي محمود البحيره الثالث الثانوي الزراعي دمنهور ٤١١٤٠٦٧ عايز اعرف النتيجه
محمد جمال عبد الوهاب عزباوي
تجاري قسم تسويق 3732317
دور ثان
شعبة تجارة رقم الجلوس ٣٧٣٦٠٠٥
رقم الجلوس3526601
عاوز اجيب النتيجه اجيبها ازاي
احمد جمال عبد الخالق
ميكانيكا تشغيل معادن
رقم الجلوس 2382028
البحيرة
انا مش عارف اشوف النتيجه
عايزة اعرف النتيجه الدبلوم التجاري برقم جلوس 3030465
إيه طارق طلعت
رقم الجلوس / 3303798
عاوز النتيجة
سيدى غازى امته بينزل لو سمحت
احمد علاء احمد عبد السلام
تجاره 3435728
دا ظالم كبير وزاره بنت ستين كلب نسبه الغش كبيره جدا ومدرسه كله زباله
سيدى غازى امته بينزل
ممكن خلود لو سمحت سيدى غازى
سيدى غازى
محمد عادل محمد احمد عبدالرازق صناعه مهنى قسم كهرباء ٢٨٣٩٩٧٧
فتحي ابراهيم فتحي محمود البحيره الثالث الثانوي الزراعي دمنهور ٤١١٤٠٦٧ عايز اعرف النتيجه