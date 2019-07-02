نتيجة الثانوية الفنية 2019 برقم الجلوس| نتيجة دبلوم التجارة والصناعي والزراعة والفندقية والتمريض.. بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم الاثنين الموافق 1/7/2019، والذي من المقرر أن يتم إعلان نسبة نجاح الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 والتأشير على نتيجة الدبلومات الفنية وإعلان نتيجة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية، ويتم رفع النتيجة على موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة أوائل الطلاب بيوم واحد.

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال تصحيح كراسات الإجابات ورصد وتجميع الدرجات وحصر التقديرات، ويتم الإعلان عن النتيجة أولا وبعد ذلك تنسيق الدبلومات الفنية والدرجات المطلوبة لدخول الجامعات.

بوابة التعليم الفني

يتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية على موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والذي يمكن للطلاب البحث عن النتيجة برقم الجلوس وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الدخول إلى رابط موقع بوابة التعليم الفني واختيار الشعبة الفنية ” دبلوم التجارة، دبلوم الزراعة، والدبلوم الصناعي، والدبلوم الفندقي” لنظام ثلاث وخمس سنوات والبحث عن النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم متابعة آخر أخبار النتيجة عبر موقعنا بكتابة رقم الجلوس في التعليقات الخاصة بكل مقال ونقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان الرسمي عنها من وزارة التربية والتعليم:

أوائل الطلاب

يتم الإعلان أولا عن أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2018-2019، وذلك تكريما لهم ويتم وضع النتيجة لكافة الطلاب على موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس بعد يوم من الإعلان عن اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم.

معرفة رقم الجلوس

هناك الكثير من الطلاب يبحثون عن أرقام الجلوس بعد فقدها، وذلك لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية، ويمكنكم الاستعلام عن رقم الجلوس عن طريق الدخول إلى رابط معرفة أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية وكتابة كود الطالب والرقم السري للاستعلام عن رقم الجلوس ومعرفة نتائج الامتحانات بعد اعتماد النتيجة في المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم.

المؤتمر الصحفي

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم لمعرفة نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية، ومعرفة أوائل الطلاب ومعرفة موعد عرض النتيجة للطلاب على بوابة التعليم الفني.

تحديث بآخر أخبار النتيجة

ظهرت الأن نتيجة الدبلومات الفنية ويمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم.