اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2019 واحسب النسبة المئوية لمجموعك بهذه الطريقة

ظهرت الأمس نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 بعد انعقاد المؤتمر الصحفي في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسبة النجاح لكل الفئات لنظام ثلاث وخمس سنوات، وكانت اجمالي نسبة النجاح والمتوسط بين كل الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية 62%.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الطلاب على موقع بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم كما أعلنت عن أسماء اوائل الطلاب على مستوى الجمهورية تكريما لهم على تفوقهم العلمي، ويمكنكم الأن معرفة النتيجة عن طريق وضع رقم الجلوس والاستعلام عن النتيجة بعد اختيار الشعبة التابع لها أولاً.

بوابة مركز المعلومات

يعرض موقع بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 برقم الجلوس وتظهر لك لوحة الاستعلام على النحو التالي:

قم باختيار النوعية وأكتب رقم الجلوس ثم أعرض النتيجة.

طريقة حساب النسبة المئوية

يحتاج الكثير من الطلاب إلى مساعدة في حساب النسبة المئوية بشكل صحيح لمعرفة المجموع الكلي والنسبة المئوية التي تتعامل بها مع التنسيق في المرحلة المقبلة، وإليكم طريقة حساب النسبة المئوية:

قم بضرب المجموع الكلي الذي حصلت عليه في النتيجة واضربه في 100 ثم أقسم الناتج على المجموع الكلي للشعبة التابع لها وسيظهر لك النسبة المئوية.

تنسيق الدبلومات الفنية

يبحث الطلاب مباشرة بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق الدبلومات الفنية ودرجات القبول في الكليات والمعاهد لذلك نقوم بإعداد التوقعات والمؤشرات المبدئية لنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ويمكنكم الآن ترك رسالة برقم الجلوس لمن يريد معرفة النتيجة ولم يحصل عليها حتى الأن، ومن حصل على النتيجة يمكنك وضع المجموع الكلي في تعليق لنقوم بالرد عليك بالتوقعات المبدئية للمعاهد والكليات في التنسيق للعام الدراسي 2018-2019.