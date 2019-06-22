نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة التعليم الفني | نتائج الثانوية الزراعية الصناعية التجارية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامي ثلاث وخمس سنوات تم تحديد موعد ظهورها خلال نهاية الأسبوع المقبل أو بداية شهر يوليو بحد أقصى، حيث أوشكت جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة وتجميع الدرجات على الإنتهاء، وعلى الفور سوف يتقدم السيد ” طارق شوقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتائج الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية 2019 جميع المحافظات ” القاهرة والإسكندرية والفيوم والمنيا والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية وأسيوط والبحيرة وأسيوط والأقصر وبقية المحافظات.

نتيجة الثانوية الصناعية 2019

باتت عمليات البحث مستمرة من قبل جميع الطلاب بالتعليم الفني مترقبين اللحظة الحاسمة لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع أقسامها” دبلوم تجارة ودبلوم صناعي ودبلوم زراعة”، وصرحت بوابة التعليم الفني أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تفرج وزارة التربية والتعليم عن نتيجة دبلوم صناعة 2019 بجميع الشعب.

نتيجة الثانوية الزراعية 2019

يتقدم العديد من الطلاب الغير حاصلين على مجموع دخول الثانوية العامة إلى التعليم الفني بجميع أقسامه سواء دبلوم زراعي ودبلوم صناعي ودبلوم فني ودبلوم فندقي وغيرهم من الأقسام والشعب، ويذكر أن جميع طلاب التعليم الفني قد إنتهوا من أداء امتحانات الثانوية الفنية 2019 الدور الأول خلال مطلع شهر يونيو، وبالتزامن بدأت جميع أعمال التصحيح بجميع لجان الكنترول الموزعة على جميع المحافظات.

نتيجة الثانوية التجارية 2019

مع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول يمكن لجميع الطلاب التوجه إلى بوابة التعليم الفني لاستخراج درجات دبلوم تجارة 2019 ومعرفة قدرته على الإلتحاق بالكليات الحكومية والمعاهد الخاصة وعلى سبيل المثال : التجارة والهندسة والزراعة وغيرها من الكليات.