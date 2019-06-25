نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة التعليم الفني برقم الجلوس عقب اعتمادها

يستطيع طلبة وطالبات خلال الأيام القادمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع شعبها التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والتمريض بسهولة تامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم الفني، كما صرح مسئول بأن جميع الأعمال الخاصة بالكنترول قيد الانتهاء ويتم حاليا المراجعة ورصد الدرجات، وقد أفاد سيادته بضرورة الدقة في عملية المراجعة وتتم تحت إشراف كامل من المسئولين وذلك لعدم وجود شكاوي من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني

2. اختيار الشعبة الملتحق بها

3. قوم الطالب باختيار المحافظة

4. قم بتسجيل رقم الجلوس

5. عرض النتيجة

لقد تناولنا معكم عبر تلك المقالة طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لكى يستطيع كل طالب الحصول على النتيجة بنفسه علما بأن هناك بعض المواقع سوف تقوم بنشر نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات كاليوم السابع ومصراوي وبوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لقد بدأت امتحانات الدبلومات الفنية يوم 17 مايو وانتهت أخر الشهر ومنذ انتهاء امتحانات الدبلومات يقوم الطلاب بالبحث عن نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم تجارة ودبلوم تمريض ودبلوم زراعة وغيرها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية.

سنوقوم بوضع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لمعرفة النتيجة فورا اعتمادها مباشرة والتى من المفترض ظهورها خلال الأيام القادمة،لذا نرجو من طلابنا متابعتنا عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتيجة الدبلومات الفنية واسماء الأوائل.