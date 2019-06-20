نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “تجارة – زراعة – صناعة – تمريض – فنادق” برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة نتائج التعليم الفني fany.emis.gov.eg “قريباً”

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 زراعة وصناعة وتجارة وتمريض وفنادق ستكون متاحة فقط على موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الرسمية التابعة للوزارة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، بوابة نتائج التعليم الفني برقم الجلوس، وكل ما تردد من أخبار حول إعلان نتيجة الدبلومات الفنية من خلال أي موقع آخر غير رسمي ليس له أساس من الصحة، وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، فقد أوضحت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم بأنه من المقرر إعلان نتيجة دبلوم صناعة وزراعة وتجارة وفنادق وتمريض سيتم خلال نهاية الشهر الجاري برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 في 16 من شهر مايو الماضي وانتهت في الأول من شهر يونيو، وعلى الفور بدأت أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية لجميع الفروع الصناعة والتجارة والزراعة والفنادق والتمريض، وحسبما أوضحت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم بأن لجان التصحيح تعمل على قد وساق للانتهاء من تصحيح ومراجعة وتدقيق ورصد امتحانات الدبلومات الفنية لإعطاء كل طالب حقه، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ستكون متاحة رسمياً عبر روابط نتائج التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتغليم، بحيث يمكن للطالب الدخول على أحد الروابط التي سنقوم بإرفاقها في الأدنى، ثم إدخال الفرع الخاص به “زراعة، تجارة، صناعة، تمريض، فندقي” وكتابة رقم الجلوس، لتظهر جميع الدرجات التفصيلية لمواد التعليم الفني جميع الفروع، وكذلك يظهر حالة الطالب من حيث النجاح والرسوب، بالإضافة إلى المجموع الكلي لنتيجة الطالب في شهادة الدبلوم.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الدبلومات الفنية ستكون متاحة في مدارس التعليم الفني، تزامناً مع إعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، وأكد مصدر مسئول بأن الطالب يحصل على نتيجته دون أي مقابل مادي منعاً لاستغلال الطلاب في الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2019.