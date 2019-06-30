نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تجاري صناعي تجاري

اليوم نتابع معكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للعام الدراسي الحالي الدور الأول للترم الثاني وذلك لطلاب السنة النهائية من المرحلة الخاصة بالدبلومات بجميع اقسامها “الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، التمريض” وذلك لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات لجميع المحافظات التعليمية، وانتهت جميع الكنترولات من اعمال التصحيح والمراجعة وسوف يتم اجراء حاليا رصد لدرجات الطلاب وذلك ليحدد النسب الخاصة بالنجاح والأسماء الخاصة بالأوائل، كما أنه سيتم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية عن طريق بوابة التعليم الفني او بوابة مركز المعلومات فسيعرضون لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للدور الأول، كما اننا سنقدم لكم الروابط المباشرة للنتيحة وكيفية الاستعلام عن نتايج الطلاب الفنية خطوة بخطوة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

قامت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن كل ما هو جديد بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وذلك رسمياً فأفادت أنه المصححين قد انتهوا بالفعل من التصحيح في جميع انحاء المحافظات والإدارات التعليمية, والأن مرحلة المراجعة وستعتمد النتيجة ويتم الإعلان عن الأوائل في نهاية هذا الأسبوع وسيكون ذلك تمهيداً لظهور نتائج الطلاب الفنية علي المواقع التي زكرناها من قبل في خلال الاسبوع الجاري.

نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 برقم الجلوس

نتيجة دبلوم صنايع الثلاث سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي الخمس سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة الثلث سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري الخمس سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة الثلث سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي الخمس سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض الثلث سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض الخمس سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق الثلث سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي الخمس سنوات لم تظهر بعد

البوابة المصرية للتعليم الفنى

يمكنكم عن طريق البوابة المصرية للتعليم الفنى ان تستعلموا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للدور الأول والثاني وذلك سيكون رسمياً فور الإعلان عنها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عبر المؤتمر الخاص بالإعلان عن الاوائل وذلك لطلاب السنة النهائية من التعليم الثانوي الفني بانواعه “الصناعي، الزراعي، التجاري،التمريض، الفندقي” نظام الثلاث والخمس سنوات.