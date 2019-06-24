نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ” دبلوم صناعي وتجاري وزراعي ” الدور الأول | استعلم عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

أوشكت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على الظهور خلال الأيام القليلة القادمة لجميع الأقسام والتخصصات عبر الموقع الرسمي للتعليم الفني، وقد صرح السيد على مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني على سير عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بكل ودون تلقي شكاوى، ومع مرور الأيام يزداد قلق وترقب الطلاب لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامي ثلاث وخمس سنوات لجميع الشعب ” دبلوم تجارة ودبلوم صناعة ودبلوم فنية ودبلوم زراعة” ، لذا من خلال السطور القادمة سوف نسرد لجميع الطلاب أخر أخبار وموعد ظهور نتائج الثانوية الصناعية 2019.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ” دبلوم صنايع “

ننشر روابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ” نتائج الثانوية الصناعية والزراعية والفنية والتجارية ” برقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، والتي تشتمل على الاسم ورقم الجلوس والشعبة ” تجارة وصناعي ورزاعي وفندقي”.

روابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الصناعي 2019

نسرد عبر السطور القادمة رابط بوابة التعليم الفني لمتابعة جميع أخبار نتيجة دبلوم التجارة والصنايع والفني، والتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول حال اعتمادها من قبل السيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ” طارق شوقي “.

بوابة التعليم الفني .” سيتم تفعيل الرابط حال ظهورها”.

النتيجة لم تظهر بعد .

جدير بالذكر أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 قد انطلقت مطلع شهر مايو واستمرت حتى 2 يونيو لجميع الأقسام، وحال انتهاء جميع أعمال التصحيح سيتم إعلان نتائج الدبلوم 2019 لجميع المحافظات.