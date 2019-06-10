موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “صناعة-زراعة-تجارة-تمريض-فنادق” 3 و5 سنوات تابع نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

تتابعون موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا تفاصيل نتائج الدبلومات الفنية 2019 للعام الحالي حيث انتهى جميع طلاب السنة النهائية بالدبلوم من آداء امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو، وبدأت عمليات البحث عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بالفعل من الطلاب وأولياء الأمور بجميع الشعب نظام 3 و5 سنوات، وقد قام أكثر من 750 ألف طالب وطالبة من حضور امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول الفصل الدراسي الثاني، والجدير بالذكر أنه يتم إعلان موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 قريبا، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية دبلوم صناعة، زراعة، تجارة، تمريض، فنادق عبر البوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس والاسم.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لم يتم الإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالتاريخ رسميا، لكن نتيجة الدبلومات الفنية يتم إعلانها علي بوابة التعليم الفني فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب في جميع الشعب، وذلك بجميع الإدارات التعليمية بكافة أنحاء الجمهورية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها علي المواقع الرسمية.

نتائج الدبلومات الفنية 2019

تظهر نتائج الدبلومات الفنية 2019 قريبا، حيث قد بدأت بالفعل أعمال التصحيح في العديد من الكنترولات، يمكنكم معرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية “صناعة-زراعة-تجارة-تمريض-فنادق” برقم الجلوس والاسم فقط عبر الموقع الرسمي لإعلان النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

يتم الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية البوابة المصرية للتعليم الفني فور الإعلان عن رفع النتيجة إلكترونيا، ويتم اختيار الشعبة وادخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لعرض نتيجة تالتة دبلوم.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية بالفعل يوم 18 مايو وتنتهي مع نهاية امتحانات اولي ثانوي يوم 1 يونيو، وقد ذكرت بعض المصادر أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية ستكون قريبة من العام الماضي، ونتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 نهاية شهر يونيو الحالي وحتي بداية شهر يوليو القادم.