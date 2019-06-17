gdepexams.emis.gov.eg| موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صناعة-زراعة-تجارة-تمريض-فنادق نظام ثلاث وخمس سنوات

تتابعون كافة تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم وكافة أخبار رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لكافة الشعب والتخصصات لطلاب الثانوية الفنية للعام الحالي 2018/2019، وقد انتهى طلاب السنة النهائية بالدبلوم من آداء امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو قبل بدء إجاة عيد الفطر المبارك ومع انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي عام، وبدأت عمليات البحث عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بالفعل منذ مدة، وقد قام أكثر من 750 ألف طالب وطالبة من حضور امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام في كل الإدارات التعليمية، والجدير بالذكر أنه يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول في الشهر الجاري، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج دبلوم صناعة، زراعة، تجارة، تمريض، فنادق عبر البوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس والاسم.

يرجي متابعة المقالة والاحتفاظ بها لمعرفة كل الأخبار الجديدة حول النتائج بكل سهولة

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لم يتم الإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالتاريخ رسميا، لكن نتيجة الدبلومات الفنية يتم إعلانها علي بوابة التعليم الفني وبوابة مركز المعلومات فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب في جميع الشعب، وذلك بجميع الإدارات التعليمية بكافة أنحاء الجمهورية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها علي المواقع الرسمية.

نتائج الدبلومات الفنية 2019

تظهر نتائج الدبلومات الفنية 2019 قريبا، حيث قد بدأت بالفعل أعمال التصحيح في العديد من الكنترولات، يمكنكم معرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية “صناعة-زراعة-تجارة-تمريض-فنادق” برقم الجلوس والاسم فقط عبر الموقع الرسمي لإعلان النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

يتم الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية البوابة المصرية للتعليم الفني فور الإعلان عن رفع النتيجة إلكترونيا، ويتم اختيار الشعبة وادخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لعرض نتيجة تالتة دبلوم.

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نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية بالفعل يوم 18 مايو وتنتهي مع نهاية امتحانات اولي ثانوي يوم 1 يونيو، وقد ذكرت بعض المصادر أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية ستكون قريبة من العام الماضي، ونتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 نهاية شهر يونيو الحالي وحتي بداية شهر يوليو القادم.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس، وسيتم تفعيل الرابط المباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب فور الإعلان عن النتيجة، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها، وذلك حتي يتم إعلامكم فور إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر الرابط المباشر للنتائج الاستعلام عن:

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

تحديث

يترقب الطلاب اعلان نتيجة الدبلومات الفنية حتي يتمكنوا من تحديد الجامعات التي يريدون الالتحاق بها، والتي تعتمد علي المجموع الكلي للسنة النهائية بالدبلوم، وبعد الاعلان عن نتيجة الدبلومات يتم فتح باب التظلمات واعادة تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب ثم يتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات الحكومية والخاصة التي تقبل طلاب الثانوية الفنية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية