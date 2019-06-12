نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “صناعي، تجاري، زراعي” نظام 3 و 5 سنوات عبر بوابة التعليم الفني “قريبا”

نتابع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع التخصصات صناعي وتجاري وزراعي عبر بوابة التعليم الفني، وذلك بعد أن ترددت الكثير من الأنباء داخل وزارة التربية والتعليم عن قرب إنتهاء جميع أعمال كنترولات الدبلومات الفنية بجميع محافظات الجمهورية، وجاري تجهيز كشوف أسماء الناجحين عقب إرسال كشوف نتائج الإمتحانات العملي لجميع الطلاب للجهات المختصة، لتحديد نسبة النجاح، وإعتمادها رسمياً من السيد وزير التربية والتعليم، حتى يتم عرض النتيجة على جميع الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بجميع التخصصات يوم 19 مايو الماضي وانتهت مع بداية شهر يونيو، وعقب انتهاء الإمتحانات بدأت أعمال التصحيح والمراجعة على الفور في جميع الكنترولات المركزية الخاصة بالتعليم الفني، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم أنه عقب انتهاء أعمال الكنترول سوف يتم رفع النتيجة لاعتمادها رسمياً ومن ثم إعلانها من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة للتعليم الفني.

بوابة التعليم الفني

سوف نتابع صُدور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع التخصصات زراعة وصناعة وتجارة وفندقة وتمريض نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات بجميع محافظات الجمهورية وجه قبلي ووجه بحري خلال الأيام القادمة، وذلك عقب الإنتهاء من جميع أعمال الكنترول، وسوف نوافيكم بجميع التفاصيل والتصريحات من داخل وزارة التربية والتعليم، لموافتكم بالنتيجة فور إعلانها وأيضا توفير رابط مباشر للاستعلام عنها، أطيب التمنيات لجميع الطلاب بدوام التفوق والنجاح.