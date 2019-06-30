نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صنايع وتجارة وزراعي ” برقم الجلوس” | الاستعلام عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات أصبحت قيد الاعتماد والظهور خلال الساعات القليلة القادمة، وهناك تصريحات تشير بموعد رصد نتائج الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية 2019 نظامي الثلاث وخمس سنوات عبر بوابة التعليم الفني مطلع شهر يوليو، وحيث جميع أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2019 ” دبلوم تجارة ودبلوم زراعة ودبلوم صناعي” انتهت وجاري أعمال الكنترول وتحديد قائمة أسماء الطلاب الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

خلال الأيام الماضية هناك متابعة مستمرة من لجان خاصة بوزارة التربية والتعليم على جميع أماكن التصحيح والكنترول، حتى تتم جميع أعمال التصحيح على أكمل وجه، حان قريبا موعد الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجاري والزراعي والصناعي والفندقي والتمريض 2019، ولحين ظهور النتيجة يمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل بياناتهم عبر التعليقات.

بوابة التعليم الفنى نتائج امتحانات الدبلومات 2019

سيتم نشر روابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع بوابة التعليم الفني وبوابة مركز المعلومات نتائج الثانوية خلال الساعات القادمة، وقد يزداد قلق وتوتر الطلاب وأولياء ترقبا لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامي ثلاث وخمس سنوات جميع الأقسام والشعب.

بوابة التعليم الفنى. ” سيتم تفعيل الرابط حال ظهور النتيجة”.

النتيجة قيد الاعتماد.

سجل بياناتك بالتعليقات. ” القسم ورقم الجلوس”.

نتيجة الدبلوم 2019 جميع المحافظات

وزير التربية والتعليم سوف يقوم باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات ” الإسكندرية والفيوم والغربية والقليوبية والدقهلية وأسيوط والمنوفية والمنيا و الأقصر وسوهاج وقنا والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة و بقية المحافظات.