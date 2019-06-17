نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “كافة الشعب الدراسية” نظام 3 و5 سنوات

نقدم لكم اليوم من خلال موقع “كلمة دوت أورج”، تقرير مفصل فيما يتعلق بموعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وذلك لكل من نظام الثلاث والخمس سنوات، لكافة الشعب الدراسية، سواء كانت الشعبة التجارية، أو الشعبة الزراعية، أو الشعبة الصناعية، أو الشعبة الفندقية، وكذلك شعبة التمريض.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وكان طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني قد بدأوا بأداء امتحاناتهم يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مايو الماضي لعام 2019، بينما قد انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 30 من شهر مايو 2019.

وقد صرح السيد الأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن أعمال التصحيح قائمة على قدم وساق في الوقت الحالي، فيقوم المختصون بإجراء واتباع الخطوات الخاصة بعمليات التصحيح، من مراجعة، وكذلك رصد الدرجات، مع اتباع كافة قواعد الحرص والدقة والحذر أثناء تلك العملية.

وأوضح “مجاهد” أن عمليات التصحيح في الأغلب من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، وبعدها يتم العمل على مراجعة كراسات الإجابة الخاصة بطلاب وطالبات المرحلة، وبعد ذلك يتم العمل على ترتيب أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، وبالتالي جميع تلك المراحل تحتاج لفترة زمنية من أجل الانتهاء منها.

كما قد أضاف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه من المخطط أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نهاية شهر يونيو الجاري، أو بحد أقصى أول يوليو.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

وهناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب على الطالب أن يقوم بها من أجل الحصول على النتيجة الخاصة به، بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كما يلي: