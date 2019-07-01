نتيجة الدبلومات الفنية 2019| ظهرت الأن نتيجة الدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي برقم الجلوس.. بوابة الثانوية الفنية

وزارة التربية والتعليم تقوم بالتحضير للمؤتمر الصحفي الذي يتم فيه إعلان نسبة نجاح الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019،

واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وإعلان نتيجة أوائل الطلاب أولاً تكريماً لهم على تفوقهم، ويكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم

يتم الإعلان عن النتيجة في المؤتمر الصحفي والتأشير عليها من وزير التربية والتعليم ليتم رفعها بعد ذلك على موقع وزارة التربية والتعليم، وبالتحديد موقع بوابة التعليم الفني المخصص لعرض أخبار ونتائج الدبلومات الفنية والذي يتيح الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

بوابة التعليم الفني

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الفني عن طريق الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني، واختيار الشعبة التابع لها الطالب وكتابة رقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية الفنية2019.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم متابعة نتائج طلاب الثانوية الفنية ومعرفة أخبار النتيجة وموعد ظهورها عن طريق موقعنا، ويمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس في المقال المخصص بكل شعبة لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة وآخر الأخبار الخاصة بوزارة التربية والتعليم الفني:

موعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية

ينعقد المؤتمر الصحفي بمقر ديوان الوزارة اليوم الاثنين 1/7/2019 ومن المتوقع أن يتم إعلان نسبة النجاح والرسوب، والإعلان عن نتيجة أوائل الطلاب، وستكون النتيجة جاهزة لجميع طلاب المرحلة الثانوية الفنية غداً ويتم رفعها على موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام برقم الجلوس.

تنسيق الدبلومات الفنية

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن نتيجة تنسيق دخول الجامعات، وذلك للطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات، ونقوم بعرض نتيجة التنسيق إليكم بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 ونعطيكم المؤشرات المبدئية لدرجات القبول في الكليات.

الاستعلام عن رقم الجلوس

لكل من فقد رقم الجلوس من طلاب الدبلومات الفنية يمكنكم الاستعلام عن ارقام الجلوس الخاصة بكم عن طريق الدخول إلى موقع بوابة الثانوية الفنية وكتابة كود الطالب والرقم السري لمعرفة رقم الجلوس الذي يمكنكم من الاستعلام عن النتيجة.

تحديث بآخر أخبار النتيجة

ظهرت الأن نتيجة الدبلومات الفنية ويمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم.