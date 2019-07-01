نتيجة الدبلومات الفنية 2019| ظهرت الأن نتيجة الدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي برقم الجلوس.. بوابة الثانوية الفنية

وزارة التربية والتعليم تقوم بالتحضير للمؤتمر الصحفي الذي يتم فيه إعلان نسبة نجاح الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019،
واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وإعلان نتيجة أوائل الطلاب أولاً تكريماً لهم على تفوقهم، ويكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم.
وزارة التربية والتعليم
يتم الإعلان عن النتيجة في المؤتمر الصحفي والتأشير عليها من وزير التربية والتعليم ليتم رفعها بعد ذلك على موقع وزارة التربية والتعليم، وبالتحديد موقع بوابة التعليم الفني المخصص لعرض أخبار ونتائج الدبلومات الفنية والذي يتيح الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.
بوابة التعليم الفني
يمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الفني عن طريق الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني، واختيار الشعبة التابع لها الطالب وكتابة رقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية الفنية2019.
نتيجة الدبلومات الفنية
يمكنكم متابعة نتائج طلاب الثانوية الفنية ومعرفة أخبار النتيجة وموعد ظهورها عن طريق موقعنا، ويمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس في المقال المخصص بكل شعبة لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة وآخر الأخبار الخاصة بوزارة التربية والتعليم الفني:
- نتيجة الدبلوم التجاري 2019 برقم الجلوس
- نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 برقم الجلوس
- نتيجة الدبلوم الزراعي 2019 برقم الجلوس
موعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية
ينعقد المؤتمر الصحفي بمقر ديوان الوزارة اليوم الاثنين 1/7/2019 ومن المتوقع أن يتم إعلان نسبة النجاح والرسوب، والإعلان عن نتيجة أوائل الطلاب، وستكون النتيجة جاهزة لجميع طلاب المرحلة الثانوية الفنية غداً ويتم رفعها على موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام برقم الجلوس.
تنسيق الدبلومات الفنية
بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن نتيجة تنسيق دخول الجامعات، وذلك للطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات، ونقوم بعرض نتيجة التنسيق إليكم بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 ونعطيكم المؤشرات المبدئية لدرجات القبول في الكليات.
الاستعلام عن رقم الجلوس
لكل من فقد رقم الجلوس من طلاب الدبلومات الفنية يمكنكم الاستعلام عن ارقام الجلوس الخاصة بكم عن طريق الدخول إلى موقع بوابة الثانوية الفنية وكتابة كود الطالب والرقم السري لمعرفة رقم الجلوس الذي يمكنكم من الاستعلام عن النتيجة.
تحديث بآخر أخبار النتيجة
ظهرت الأن نتيجة الدبلومات الفنية ويمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
تجاره شعبه قانون
2915380 ده رقم الجلوس
رقم الجلوس3703268 الاسم فرحه كامل سيد
الشعبه اداره
رقم الجلوس ٤١٥١٨٩٦
2218812
2227305 قسم تركيبات ومعدات كهربية بمحافظة القليوبية
ياسمين محمد عبدالوهاب ابراهيم
فني صناعي ٢٠٣٣٠٩٥
رقم الجلوس ٣٦١٤٨٣٤
3653400 دبلوم الثانوية التجارية الفنية بنات ببني مزار شارع المحكمة ونرجو منكم الرد
والله انا مش عندى زنب ونجحونى ولنبى
اثناء امتحان الغه الاجنبيه الاوله كان التاب يوجد بهى عطل ولذلك ادى الى انى جلبى فيه فرصه الزاميه اخراى انا بترجكم بجحوبى غى الانجليزى الانه انا مليييس زنب والله وكمان الامتحان كان كويس بس بسبب العطل انا شالت 🙏
التاب كان فيه عطل اثناء الامتحان فى ماده الغه الإنجليزية الاوله
بتمنا اكون من المتفوقين وشكراً على جهودكم رقم الجلوس ٢٥٦١١٤١
احمد صلاح حسن
3747615
2059717 قسم صنايع زخرفه وتنسيق
النتيجة امتى
رقم الجلوس3240880
2259707
3201341 ده رقم الجلوس
عاجل الى السيد وزير التربية والتعليم
ما يحدث من تدمير لطلبة المرحلة الثانوية هو تدمير منظم لأبناءنا الطلبة
نتيجة الصف الاول الثانوي كارثة بكل المقاييس
جميع الطلبة المتفوقين رسبوا في أكثر من خمس مواد
يعني ايه يا سيادة الوزير طالب لا يدخل الامتحان في مادة وينجح فيها ويدخل الامتحان في مادة أخرى ويجيب أجابة نموذجية ويرسب في هذه المادة
سيادة الوزير أنتم تتشدقون في الاعلام بتطوير التعليم وأنتم في الحقيقة تدمرون التعليم
رحمة بأولياء الأمور قبل الطلبة
اولادكم يتعلمون خارج مصر لذلك انتم لا تهتمون سوى بتدمير العملية التعليمية
أخيرا حسبنا الله ونعم الوكيل وسوف نحاجكم أمام الله يوم القيامة
الله عدل … الله منتقم جبار من كل ظالم