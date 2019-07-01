“ظهرت الآن” نتيجة الدبلومات الفنية 2019| اعرف نتيجة دبلوم الزراعة والتجارة والصناعة والتمريض على بوابة التعليم الفني

ظهرت منذ قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، من خلال مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نستعرض معكم نتيجة الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي،حيث سبق وأعلنت مصادر مسئولة لجريدة اليوم السابع، بأن نتيجة الدبلوم الفني ستظهر في نهاية شهر يونيو، وعلى حد أقصى أو أسبوع من شهر يوليو 2019، وتم حاليا الانتهاء من التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات، وهي تأخذ بعض الوقت نتيجة مراعاة الدقة والشفافية، ويتم بعد الانتهاء من التصحيح، مراجعة الدرجات مرة أخرى، وستظهر نتيجة الدبلومات 2019 على المواقع الرسمية الخاصة بالنتيجة برقم الجلوس، وفي الثانوي الصناعي أدى ما يقرب من 376217 طالب وطالبة الامتحانات، وفي الثانوي التجاري أدى 260200 طالب وطالبة الامتحانات، ورغم مرور الامتحانات بسلاسة، ولكن تم ظبط بعض الحالات من الغش، منها استخدام التليفون المحمول، أو مشاجرة بين الطلاب والمراقب أو انتحال شخصية طالب، وبالطبع تم التعامل معها بشكل قانوني.

نشرت الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني، على الفيس بوك رابط خاص لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وهو رابط مباشر للنتيجة ستظهر أمامك صفحة تطلب كتابة رقم الجلوس، وكتابة الشعبة أو التخصص الصناعي والتجاري والزراعي وغيره، ثم الضغط على إظهار النتيجة، يمكن مشاهدة الرابط بالأسفل في منشور الفيس بوك، وظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن ظهور النتيجة، وتم الاعلان عن 31 من الاوائل منهم 24 بنت و 7 أولاد، ووصلت نسبة النجاح إلى 62%، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

نتيجة الدبلوم الفني 2019

أخيرا تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث دبلوم فني 2019، وسيكون اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي، يتم من خلاله الاعلان عن كافة التفاصيل، ويرجى كتابة رقم الجلوس مع الشعبة والتخصص، وليس رقم الجلوس فقط، وستعرف النتيجة برقم الجلوس كما يمكن معرفتها، بعد رفعها على المواقع الرسمية من المدراس دون أي مقابل مادي، وهذه نتيجة الدور الأول، أما نتائج الدور الثاني قد تكون خلال شهر يوليو أو بعدها بقليل، وتعطي الدولة اهتمام خاص بالتعليم الفني، لما له من أهمية كبيرة مثله مثل التعليم الثانوي، فهو يعد مستقبل الوطن سواء الصناعي، أو الزراعي أو التجاري والفندقي والتمريض، ويتيح التعليم الفني الدخول إلى الجامعات الحكومية، وفق شروط خاصة سنوضحها في أسفل المقال، بجانب الانضمام إلى المعهد الفني للقوات المسلحة، وسنوضح لكم أيضا شروط الانضمام إليه، لذلك كل ما عليك هو تحقيق النجاح والتفوق، والمجموع العالي للانضمام إلى التعليم بعد الفني.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ستظهر نتائج الدبلوم الفني 2019، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات، وبعدها يتم تجميع الدرجات والنتائج، وبعد اعتمادها ترفع على بوابة التعليم الفني، ومركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس من خلال خطوات بسيطة وهي:

فتح موقع من المواقع الرسمية المذكورة سابقا.

اختيار الشعبة.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

وستظهر نتائج الصف الثالث الثانوي دبلوم فني في جميع المحافظات، مثل ” نتيجة الدبلوم الفني في القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والغربية والقليوبية، والشرقية والمنيا وأسيوط، وكفر الشيخ والأقصر وأسوان”، وسنقدم لكم النتيجة فور ظهورها.

فيديو عن التعليم الفني:

نتيجة الدبلوم التجاري 2019

ستظهر نتيجة دبلوم التجارة 2019 ثلاث وخمس سنوات نهاية الشهر الجاري، وستظهر النتيجة على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس gdepexams.emis.gov.eg، ولمن يحصل على مجموع عالي، يمكنه الالتحاق بمكتب التنسيق والتقديم على الجامعات الحكومية، وأيضا معهد القوات المسلحة، ولكن من أهم شروطه حسن السير والسلوك.

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نتيجة الدبلوم الصناعي 2019

ستظهر أيضا نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 في نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، والثانوي الصناعي من الشعب الهامة، فهي تضم العديد من الأقسام الهامة لمستقبل الوطن، وهي ” بحري، كهرباء، معماري، خشبي، تبريد وتكييف، معدني، النسيج، الزخرفة، ميكانيكا، مركبات”، ويمكن في حالة تحقيق المجموع العالي، الدخول إلى كلية الهندسة بعد عمل المعادلة ودراسة بعض المواد.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

سنقدم لكم الآن الروابط الرسمية للحصول على نتيجة تالته دبلوم 2019، وكل ما عليكم حين ظهور النتيجة، كتابة رقم الجلوس واختيار الشعبة ” تجارة، زراعة، صنايع، تمريض، فندقي”، والروابط هي:

شروط الانضمام إلى المعهد الفني للقوات المسلحة

يمكن لطلاب الدبلوم الفني الانضمام إلى المعهد الفني للقوات المسلحة، ولكن ذلك وفقا لشروط معينة، وهي حسن السير والسلوك للطالب، وحسن السير والسلوك للعائلة، وأن يكون الطالب من أب وأم مصريين، الحصول على مجموع لا يقل عن 75 % لطلاب الثانوي الصناعي، وأن لا يقل عمره عن 22 عام لطلاب الثانوي الصناعي، وتسحب الملفات من الكليات الحربية والعسكرية في القاهرة، ومكتب تنسيق أسيوط في المنطقة الجنوبية.

شروط الالتحاق بالجامعات الحكومية لطلاب الدبلومات الفنية

تتيح وزارة التعليم الالتحاق بالجامعات الحكومية لطلاب التعليم الفني، وذلك وفق شروط معينة تضعها الوزارة، وهذه شروط العام الماضي، قد يطرأ عليها تغيير خفيف وقد تظل كما هي، وتتم وفقا للتوزيع الجغرافي، واجتياز اختبار القدرات، وأيضا الالتزام باللوائح الداخلية في كلية التربية وتجارة، والكليات التي بها شعبة التعليم الزراعي والفني، والسياحي والفندقي والتعليم الصناعي، يمكن لطلاب الثلاث سنوات صنايع، وترميم الآثار والزراعي والموسيقي التقدم لمكتب التنسيق، للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد الفنية، ولكن يشترط حصول الطالب على مجموع أكثر من 70% من إجمالي المواد النظرية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية، نظام الثانوية بالإضافة إلى سنتان التقدم إلى مكتب التنسيق، وأيضا طلاب المعاهد الفنية نظام خمس سنوات بعد الإعدادية التقدم لهذا الأمر.

يحق للطالب التظلم على نتيجة الدبلوم الفني 2019، وذلك ذا كانت الدرجات أقل مما يستحقه، فيقوم بتحويل حوالة بقيمة 100 جنيه، إلى صندوق دعم التعليم من بنك مصر أو الأهلي، ثم يقدم الحوالة والتظلم إلى مديرية التربية والتعليم في محافظته.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

سيظهر تنسيق الدبلومات بعد ظهور شهادة الدبلومات الفنية 2019، ومن خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، يمكنك معرفة الحد الأدني للقبول مثل:

الحد الأدنى صنايع ثلاث سنوات.

الحد الأدنى صنايع خمس سنوات.

الحد الأدنى تجاري ثلاث سنوات.

الحد الأدنى تجاري خمس سنوات.

الحد الأدنى زراعي ثلاث وخمس سنوات.

الجامعة التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية 2019

البدء في إنشاء الجامعات التكنولوجية ستغير بالطبع مسار التعليم الفني في مصر، وهذه من خطوات اهتمام الدولة به، حيث تتيح هذه الجامعات انضمام طلاب الدبلومات لها والحصول على أعلى الدرجات العلمية مثل الدكتوراة، وبعد ظهور نتيجة الدبلومات 2019 الدور الأول، يبدأ الطالب الدراسة بها، والحصول على بكالريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدراسة بالجامعات ستبدأ من سبتمبر المقبل، وموقعها في القاهرة وبني سويف وقويسنا، والتخصصات هي ” الميكاتروكس، الاوتوتروتكس، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة”.

نتمنى لكم النجاح والتفوق في هذه المرحلة التعليمية الهامة، وفي المراحل التعليمية القادمة، وإمكانية الدخول إلى الجامعات الحكومية، والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي يفتح أبوابه كل عام لاستقبال أكثر من 2000 طالب، يمكنكم ترك تعليق أسفل الموضوع، موضح به رقم الجلوس وذلك للحصول على النتيجة فور ظهورها بسهولة.

متابعة ظهور النتيجة

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالأمس الإثنين، بعد انعقاد مؤتمر صحفي للاعلان عن النتيجة والنسبة، وتم الاعلان عن الأوائل وسيظهر تنسيق الدبلومات قريبة للغاية.