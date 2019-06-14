“نتائج الامتحانات”نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ”زراعي–صناعي–تجاري–فندقي”عبر بوابة التعليم الفني

يترقب العديد من طلاب الدبلومات الفنية “تجارى – صناعى – زراعى – فندقى” إعلان نتائج امتحانات 2019 لنهاية العام لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث بدات الامتحانات فى 18 من شهر مايو الماضي، و انتهت يوم 30 مايو الماضي وينتظرون الآن طلاب الدبلومات الفنية 2019 ظهور النتائج فى جميع المحافظات المصرية ومازالت رحلة البحث عن موعد اعلان النتيجة للتعرف على نسبة نجاح الطلاب، حتى يتعرف كل طالب على مشواره التعليمى للالتحاق بالكليات او المعاهد التعليمية التي حددتها وزارة التعليم الفنى لطلاب الدبلومات الفنية، ومن المتوقع أن تستمر أعمال تصحيح اوراق الامتحانات الدور الأول لعدة ايام وفور الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات سيتم عرض النتائج على وزير التربية والتعليم الفنى لاعتمادها ورفعها عبر موقع بوابة التعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول 2019

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2019 الدور الاول الحصول على نتائج الامتحانات بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني، ومن المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية في منتصف يوليه الحالى، وبعدها يتم توزيع نتائج الدبلومات في المدارس خلال 48 ساعة من اعتمادها.

كيفية نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2019 فى جميع التخصصات، الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوى الفنى باتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة.

اولا الدخول علي موقع بوابة التعليم الفني قم بكتابة رقم الجلوس. اضغط علي اظهار النتيجة.

وقد وفرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الفني رابط للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول عبر موقع بوابة التعليم الفني وأدخل الشعبة ورقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.