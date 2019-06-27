رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول وموعد الاعلان عن النتيجة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول بدأ طلاب الدبلومات الفنية في مصر البحث عن روابط نتيجة الدبلومات الفنية ، والتي سيتم ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث يتطلع طلاب الدبولومات الفنية للحصول على النتائج فور الانتهاء من الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر، حيث اقترب ظهور نتائج الدبلومات الفنية الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي بنظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات.

وكان طلاب الدبلومات الفنية قد بدأوا امتحانات نهاية العام يوم الثامن عشر من مايو الماضي، واستمرت الامتحانات حتى اليوم الأول من يونيو الجاري في مختلف التخصصات الزراعي، والصناعي، والتجاري، والفندي بنظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وقد أكدت بعض المصادر بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول سيتم الاعلان عنها بداية الأسبوع المقبل، حيث سيقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالاعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي يعرض من خلاله نسب النجاح في الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات، مع الاعلان عن اسماء الطلاب الأوائل.

رابط بوابة التعليم الفني

ومن أجل التسهيل على طلاب الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول فستكون النتيجة متاحة لكافة الطلاب من خلال موقع بوابة التعليم الفني من خلال الرابط gdepexams.emis.gov.eg والذي سيتيح نتيجة الدبلوم الزراعي، والدبلوم الصناعي، والدبلوم التجاري، والدبلوم الفندقي بعد أن يتم الاعلان عن ظهور النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم.