نتناول معكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الثانوي الفني لدور مايو الترم الثاني، ويترقب طلاب الدبلومات الفنية ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 بقلق شديد خاصة مع تأخيرها، ويرتفع معدل بحث طلاب شهادة الدبلومات عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019 للتعرف على مجموع الدرجات، وذلك بعد أدى طلاب التعليم الفني أخر امتحانات الثانوية الفنية يوم 1 يونيو 2019 الحالي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء عرض النتيجة على موقع بوابة التعليم الفني بمجرد اعتمادها رسميا.

وزارة التربية والتعليم

تشير وزارة التربية والتعليم إلى انتهاء أعمال التصحيح كاملة بمختلف المحافظات وبمختلف كنترولات الثانوي الفني، إذ يعمل 23 كنترول بمختلف المحافظات المصرية على انهاء جميع أعمال المراجعة النهائية للدرجات وحصر اسماء الطلاب الأوائل، تمهيدا لتقديم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فئات (صناعي – زراعي – تجاري) نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات، وذلك بعد انتهاء أعمال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تشير مصادر مطلعة من الوزارة تفيد بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني مطلع الأسبوع القادم، الجدير بالذكر أن نتيجة شهادة التعليم الفني الفصل الدراسي 2019 سيتم بدء عرضها على الموقع بمجرد انتهاء مؤتمر إعلان النتائج، ويستطيع جميع طلاب الشهادة الثانوية الفنية الولوج إلى رابط موقع الوزارة لمعرفة النتيجة.