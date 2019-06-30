برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم صناعي – زراعي- تجاري عبر بوابة مركز المعلومات

استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول برقم الجلوس، وذلك تتيح وزارة التربية والتعليم موقع إلكتروني مخصص لـ الثانوي الفني تحت اسم “بوابة التعليم الفني”، حيث يتيح استعلام نتائج الامتحانات بحيث يقدر الطالب من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بالنسبة لـ الدبلوم الصناعي جميع الشعب، فيما يتيح أيضاً استعلام نتيجة الدبلوم الزراعي و نتيجة الدبلوم التجاري عبر بوابة مركز المعلومات وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من خلال الساعات القليلة القادمة.

وفيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول التي سوف تعلن خلال ساعات، حيث تعد هذه المرحلة ضمن المراحل التعليمية الفاصلة لتحديد المصير وفقاً لما يترتب عليه من دخول المعاهد أو الكليات أو الجامعات المتاحة وذلك على حسب التنسيق هذا العام، وقد أعلنت وزارة التعليم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الأسبوع الجاري على أن يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي ويتمكن الطلاب والطالبات من معرفة نتائجهم من خلال بوابة التعليم الفني سواء نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات.

استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية

بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية بوابة مركز المعلومات

من خلال الروابط المرفقة يمكنك اعرف نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس نتيجة دبلوم صنايع – نتيجة دبلوم تجارة – نتيجة دبلوم زراعة، عليك إدخال رقم الجلوس وتحديد أي ثانوي والشعبة واختار النظام ثلاثة سنوات أم خمس سنوات ثم بحث.