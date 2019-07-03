خلال ساعات قليله تستطيع جميع الطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتائج هذا العام حيث ينتظرها العديد من الطلاب منذ انتهاء فتره الامتحانات في الاول من يونيو الماضي وبدا البحث عن موعد اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 بجميع فروعها الصناعي التجاري الزراعي الفندقي ومن المتوقع اعلان نتائج الامتحانات خلال الساعات القليلة القادمة في كافه المحافظات المصرية “محافظه القاهرة والجيرة والإسكندرية والغربية والشرقية والمنوفيه الدقهليه والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط في اسيوط واسوان وقنا وسوهاج والاقصر الوادي الجديد والقليوبيه وبورسعيد ومطروح والسويس” وقد وفرت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الحصول على نتائج الدبلومات الفنية من خلال بوابه التعليم الفني يمكنكم استخراج نتائج امتحانات التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 5 سنوات و3 سنوات

وقد صرحت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال ساعات قليلة حيث ستكون متاحة لجميع الطلاب بعد رفعها علي موقع بوابة التعليم الفني وسيتمكن الطلاب من الحصول علي النتيجة من خلال رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس وسنرفق لكم الآن رابط نتائج الدبلوم الفني برقم الجلوس كالتالي:

رابط بوابة الثانوي الفني.

رابط بوابة خدمات التعليم المصري علي الفيس بوك.

خطوات استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم التعرف على نتيجة الشهادة الفنية من خلال الدخول على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني بجميع المحافظات المصرية باتباع الخطوات الأتية:

– الدخول عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني

– الضغط على نتائج الامتحانات.

– اختيار التعرف على نتيجتك.

– كتابة رقم الجلوس.

– اضغط على عرض النتيجة