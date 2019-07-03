“مركز المعلومات”بوابة التعليم الفني استعلم نتيجة الدبلومات الفنية 2019

قليلا و سيتم رفع نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات بجميع شعبها تجاري صناعي زراعي فندقي صرحت وزاره التربية والتعليم الفنية انه سيتم اعلان نتائج الشهادات الفنية في الاول من شهر يوليو 2019 حيث ينتظر طلاب الدبلومات الفنية بين الحين والحين ظهور نتائج امتحانات هذا العام والتي من المتوقع ان يتم اعلانها خلال ساعات قليله وقد بداو بالبحث عبر الأنترنت لمعرفه روابط استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني حيث وفرت وزاره التربية والتعليم الفنية رابط مباشر لتسهيل معرفه نتائج الدبلومات الفنية 2019 في كافه المحافظات المصرية وهي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ومن خلال بوابه التعليم الفنى يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفنية الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي برقم الجلوس وسوف نوفر لك لطلاب الشهادات الفنية رابط استخراج نتائج امتحانات التعليم الفني.

وسنتابع معكم لحظة بلحظة أخبار نتائج الدبلومات الفنية، والتى من المتوقع ظهورها بعد قليل من خلال بوابة التعليم الفني بجميع فروع الثانوي الفني الثانوي الزراعي – الثانوي الصناعي – الثانوي التجاري – الثانوي الفندقي، نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، لذلك سنوفر لكم رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر gdepexams.emis.gov.eg.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني

فى متابعة لأهم أخبار نتيجة الدبلومات الفنية حيث سيتم اعلان نتائج الشهدة الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفني، بجميع فروعها زراعة وصناعة وتجارة وفنادق، فور رفعها على الموقع الرسمى لأغلان نتائج الامتحانات، حيث يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتائج الشهادة الفنية نظام 5 سنوات و3 سنوات عبر رابط نتائج الدبلوم الفني برقم الجلوس.