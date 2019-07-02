تنسيق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس .. tansik.egypt.gov.eg .. بوابة الحكومة المصرية

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عصر يوم الإثنين بمقر ديوان الوزارة، ليتم رفع نتائج الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني مركز تكنولوجيا المعلومات، وأعلن الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي عن نسبة النجاح التي بلغت 62% كما أعلن اسماء الأوائل، ليتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة بعد ساعات.

ويترقب الطلاب توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بعد تعرف جميع الطلاب على النتائج وتحديد كل طالب رغباته تمهيدا للالتحاق بالكليات والمعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية

يترقب طلاب الثانوية الفنية بدء تقديم رغبات تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2019 بعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية، ويزداد بحث الطلاب عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية تزامنا مع بدء توقع بعض الإحصائيات إلى مؤشرات تنسيق الدبلوم الفني 2019، والتي تشير إلى أن الحد الأدنى ل تنسيق الدبلومات 2019 لا يقل عن نسبة نجاح 60% لجميع الأقسام.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بعد أن تعرف طلاب الدبلومات الفنية على نتائج امتحاناتهم خلال اليومين الماضيين، والاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية جميع الأقسام للدور الأول، ينتظر الطلاب الآن توقعات التنسيق لمختلف الجامعات والمعاهد الفنية المتاحة لطلاب الثانوية الفنية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، إذ يتم تحديد نسبة التنسيق للدبلومات الفنية وفقا لنسب النجاح للعام الدراسي 2019، ووفقا للأماكن المتاحة بمختلف الكليات ووفقا لأعداد الطلاب الناجحين.

برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية

برقم الجلوس يمكن الآن لجميع طلاب الثانوي الفني 2019 الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019.

نتيجة دبلوم صنايع 2019 برقم الجلوس وذلك عن طريق اختيار القسم صناعي وادخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة دبلوم تجاري 2019 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة بإدخال رقم الجلوس واختيار القسم والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة دبلوم زراعة 2019 برقم الجلوس بالدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني وإدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوي الفني بإدخال رقم الجلوس واختيار القسم فندقي، ثم عرض النتيجة.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية صناعي تجاري زراعي فندقي لعام 2019 عدد 31 طالب وطالبة منهم 24 طالبة.

بينما بلغ عدد الطلاب 7 طلاب فقط لتتفوق البنات بنسبة كبيرة على الطلاب في نتيجة الدبلوم الفني 2019.