نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “fany.emis.gov.eg” برقم الجلوس| نتيجة الدبلوم الصنايع و الزراعي والتجاري

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية لجميع المواد الأساسية والتخصص، وحان وقت الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامي 3 و5 سنوات لجميع الشعب والأقسام ” نتائج دبلوم صنايع ودبلوم تجارة ودبلوم زراعي، وتمريض وفندقي” عبر رابط بوابة التعليم الفني المصرية الإلكترونية” fany.emis.gov.eg”، ونظرا لأن عدد طلاب الصف الثالث الثانوي الفني يتجاوز 700 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات مصر، سوف يكون هناك حالة من الضغط العصبي والتوتر على جميع الأهالي وأولياء الأمور الآملين في نجاح أبنائهم في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، واستكمال المسيرة العلمية لمن يتفوق في نتائج الثانوية الفنية 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا لتصريحات السيد مجاهد نائب وزارة التربية والتعليم الفني أن جميع أعمال التصحيح لامتحانات الدبلومات الفنية قد انتهت للمواد الأساسية، ويواصل جميع المعلمين أعمال التصحيح لمواد التخصص، ومن ثم تستمر أعمال الكنترول من رصد وتجميع الدرجات.

روابط الحصول على نتائج الصف الثالث الثانوي الفني 2019

يمكن لطلبة وطالبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر عدد من الروابط الرسمية التي صرحت بها وزارة التربية والتعليم، وعلى سبيل المثال بوابة التعليم الفني.

نتائج الدبلوم الفني 2019 ” الصناعي والزراعي والتجاري”

تشتمل نتائج الدبلومات الفنية 2019 على الكثير من الأقسام والشعب، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس والقسم ” تجاري – صناعي – زراعي ” عبر التعليقات لنوافيكم بالنتيجة حال اعتمادها رسميا ورفعها إلكترونيا عبر بوابة التعليم الفني.