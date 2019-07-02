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الآن ” برقم الجلوس ” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 natega.fany.emis.gov.eg | رابط معرفة نتيجة الثانوية التجارية والزراعي والصنايع 2019

كتب هاجر عليفي آخر تحديث
الآن ” برقم الجلوس ” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 natega.fany.emis.gov.eg | رابط معرفة نتيجة الثانوية التجارية والزراعي والصنايع 2019
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول نظامي ثلاث وخمس سنوات ” دبلوم تجارة ودبلوم زراعي ودبلوم صناعي وفندقي ” عبر بوابة التعليم الفني، ويمكن لجميع الطلاب التوجه إلى رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفنية 2019 برقم الجلوس، وفي حالة التعثر في الحصول على مجموع الدبلومات الفنية بالدور الأول يمكنك ترك رقم الجلوس والقسم عبر التعليقات ليتم الرد بالنتيجة.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

تقدم أكثر من 750 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول في جميع المحافظات، واستمرت جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات بدأ من أول يونيو وأخيرا تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالقسم ورقم الجلوس، وتم إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 ” الطالب الأول من محافظة المنوفية ” عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني. “natega.fany.emis.gov.eg”.

نتائج الثانوي الفني 2019 الدبلومات الفنية برقم الجلوس
نتائج الثانوي الفني 2019 الدبلومات الفنية برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الصناعية الرزاعية والتجارية والفندقية 2019 الدور الأول

ننشر عبر سطور المقال رابط بوابة التعليم الفنى التي تساعد جميع الطلاب والطالبات في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لجميع الأقسام :

ووفقا لإحصائيات الوزارة تواجد ارتفاع نسبة نجاح جميع الأقسام لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وخلال الأيام القادمة سيتم نشر تنسيق الدبلومات الفنية 2019  والمجموع المتاح للإلتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية وبالتوفيق لجميع الطلاب.

خلال الساعات القادمة سوف يقرر جميع الطلاب الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في المستقبل التعليمي المنتظر، والالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، ونترقب سويا موعد بداية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

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عن الكاتب

هاجر علي

حاصلة على بكالوريوس الطب ، أحب متابعة الأخبار وكتابة المقالات في كافة المجالات وأهوى الرسم ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة.

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