نتيجة الدبلومات الفنية 2020بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

يترقب طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الآن ظهور نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية بأنواعها التجارى والزراعي والصناعي والفندقى وما يعادلها، قيام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد باعتماد نتيجة الدور الأول من شهادة الدبلومات الفنية لعام 2020، حيث أنه وفقاً لتصريحات السيد الوزير فإن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2020 سوف يتم اعتمادها في تمام الساعة 12.30 ظهراً.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020:-

قال الدكتور محمد مجاهد بأن أهم ما يميز نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام 2020 هو أن عدد الأوائل أقل هذا العام من العام الماضي مع اكتساح الفتيات قائمة الأوائل.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2020 سوف يتم اعلانها في بيان اعلامي اليوم الاحد 30 أغسطس 2020، حيث سيتم الاعلان في ذلك البيان الاعلامي عن الطلبة الأوائل في تخصصات التعليم الفني المختلفة، وأيضاً الدرجات التي حصل عليها هؤلاء الطلاب ظهر اليوم الاحد 30 أغسطس 2020.

ويمكن للطلبة والطالبات في شهادة الدبلومات الفنية معرفة النتيجة من خلال القيام بترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد على تلك النتيجة فور الاعلان عنها في البيان الاعلامي المقرر ظهر اليوم الاحد 30 أغسطس 2020.

كما يمكن لابناؤنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية معرفة نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية لعام 2019/2020 من الرابط المتاح من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويسر موقعنا بتقديم التهنئة لجميع الطلبة والطالبات في شهادة الدبلومات الفنية وخاصة الطلاب الناجحين والمتفوقين لما بذلوه من جهد لتحقيق هذا التفوق.