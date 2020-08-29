نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس نظام 3 و5 سنوات

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2020، ليجري إعلانها خلال ساعاتٍ، بعد أن يعتمدها الوزير، ثم تكون مُتاحة أمام جميع الطلاب على موقع وزارة التعليم من خلال رابط خاص بالنتيجة لجميع الدبلومات “الزراعية والتجارية والصناعية” في النظامين 3 و 5 سنوات.

وينتظر طلاب الدبلومات في جميع المحافظات، إعلان النتيجة يوم الأحد 30 أغسطس، في بثٍّ مباشرٍ من الوزارة، إذ تتضمن الكشف عن قائمة الأوائل في هذه الشهادات الفنية، إضافة إلى معرفة نِسب النجاح، ومن المتوقع أن تُدشن الوزارة رابط النتيجة بعد اعتمادها عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس، على موقع بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك المؤشرات الأولية للنتيجة وفقًا للدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، إذ تأتي على النحو الآتي:

رابط نتيجة شهادات الدبلومات 2020 برقم الجلوس. عدد الأوائل فوق 30 طالبًا وطالبة من جميع الدبلومات الفنية. نسب النجاح قريبة من السنوات الماضية. نسبة النجاح في الدبلوم الفني الزراعي نحو 48%. نسبة النجاح في الدبلوم الفني الصناعي نظام 5 سنوات نحو 58%. رصد حالات غش ولأول مرة يجري إعداد تقرير بذلك من الشئون القانونية في الوزارة.

تفاصيل ماراثون الدور الثاني في امتحانات الدبلومات الفنية

وبعد معرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس، نشير إلى تفاصيل ماراثون الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية، إذ يأتي على النحو الآتي: