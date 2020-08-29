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نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس نظام 3 و5 سنوات

بواسطة أحمد سعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2020، ليجري إعلانها خلال ساعاتٍ، بعد أن يعتمدها الوزير، ثم تكون مُتاحة أمام جميع الطلاب على موقع وزارة التعليم من خلال رابط خاص بالنتيجة لجميع الدبلومات “الزراعية والتجارية والصناعية” في النظامين 3 و 5 سنوات.

وينتظر طلاب الدبلومات في جميع المحافظات، إعلان النتيجة يوم الأحد 30 أغسطس، في بثٍّ مباشرٍ من الوزارة، إذ تتضمن الكشف عن قائمة الأوائل في هذه الشهادات الفنية، إضافة إلى معرفة نِسب النجاح، ومن المتوقع أن تُدشن الوزارة رابط النتيجة بعد اعتمادها عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

1 نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس
2 تفاصيل ماراثون الدور الثاني في امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس، على موقع بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك المؤشرات الأولية للنتيجة وفقًا للدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، إذ تأتي على النحو الآتي:

  1. رابط نتيجة شهادات الدبلومات 2020 برقم الجلوس.
  2. عدد الأوائل فوق 30 طالبًا وطالبة من جميع الدبلومات الفنية.
  3. نسب النجاح قريبة من السنوات الماضية.
  4. نسبة النجاح في الدبلوم الفني الزراعي نحو 48%.
  5. نسبة النجاح في الدبلوم الفني الصناعي نظام 5 سنوات نحو 58%.
  6. رصد حالات غش ولأول مرة يجري إعداد تقرير بذلك من الشئون القانونية في الوزارة.

تفاصيل ماراثون الدور الثاني في امتحانات الدبلومات الفنية

وبعد معرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس، نشير إلى تفاصيل ماراثون الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية، إذ يأتي على النحو الآتي:

  • تنطلق امتحانات الدور الثاني للدبلومات يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر 2020.
  • إعلان الجداول في أول أسبوع من سبتمبر.
  • يدخل امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 236 ألف طالب وطالبة في نظام الثلاث سنوات.
  • يدخل امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 3 آلاف طالب وطالبة في نظام الخمس سنوات.
  • إجمالي عدد الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني 239 ألف طالب وطالبة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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