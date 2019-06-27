نتيجة الدبلومات الفنية .. بوابة التعليم الفني

نقدم لكم نتيجة الدبلومات الفنية التي يزداد عنها بحث طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2019 الترم الثاني، بعد انتهاء امتحانات دور مايو 2019 يوم 1 يونيو الجاري، وينتظر طلاب شهادة الدبلومات الإعلان عن النتيجة بعد مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم، وينتظر الطلاب موعد إعلان النتائج ونسبة النجاح وأسماء الأوائل بمختلف المدارس والإدارات التعليمية.

الجدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية يمكن الاستعلام عنها عبر الدخول إلى بوابة الثانوي الفنى للنتائج، وذلك فور نهاية مؤتمر السيد وزير التربية والتعليم الصحفي والذي سيعقد بمقر وزارة التربية والتعليم، إذ يعتمد سيادته نتائج الدبلومات الفنية تمهيدا لبدء رفع النتائج على موقع بوابة التعليم الفني، وهو الموقع الوحيد والحصري لمعرفة نتائج طلاب التعليم الفني (زراعي – تجاري – صناعي – فندقي – تمريض) نظام الخمس والثلاث سنوات.

وزارة التربية والتعليم

تعلن وزارة التربية والتعليم عن تأخير نتيجة الدبلومات الفنية نظرا لضمان حصول كل طالب على حقه، كما تعلن الوزارة عن انتهاء كنترولات التعليم الفني من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات بمختلف المحافظات، كما تؤكد على قرب انتهاء أعمال المراجعة النهائية للدرجات لضمان عدالة توزيع الدرجات لجميع الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية

تقدم وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الدبلومات الفنية والذي من المنتظر أن يكون نهاية شهر يونيو الجاري على أقصى تقدير عبر موقع بوابة التعليم الفني بمجرد تقديم النتيجة إلى سيادة وزير التربية والتعليم لاعتماد النتيجة.