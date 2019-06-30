نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس هو مابدأ جميع طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم بالبحث عنه بكثرة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اقتراب موعد ظهور نتاج الدبلومات الفنية 2019 في مختلف محافظات الجمهورية، ولجميع التخصصات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، حيث سيقوم الطلاب بمعرفة نتائجهم في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية خلال هذا الأسبوع.

الانباء المنقولة من داخل وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية كشفت عن أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 قد تم الانتهاء منها، وأصبحت جاهزة الآن تمهيداً لعرضها على وزير التربية والتعليم، ومن ثم سيقوم الوزير باعتماد النتيجة، والاعلان عن نسب النجاح واسماء اوائل الدبلومات الفنية 2019 من خلال مؤتمر صحفي، قبل أن يتم عرض النتيجة من خلال موقع بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول دور مايو يوم الاثنين الموافق الأول من شهر يوليو، وبحد أقصى حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيقوم الوزير بالاعلان عن النتيجة واسماء الطلاب الاوائل في كل تخصص وتقديم التهنئة لهم، كما سيقوم بعرض نسب النجاح في كل تخصص، والنسبة النهائية في كافة التخصصات.

موقع بوابة التعليم الفني

ومن أجل التسهيل عليكم في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ستقوم وزارة التربية والتعليم في مصر بالاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال موقع بوابة التعليم الفني من خلال الرابط gdepexams.emis.gov.eg والذي ستكون نتيجة الدبلومات الفنية متاحة من خلاله بعد الاعلان عنها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم.