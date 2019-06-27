نتيجة الدبلومات الفني للأقسام الخمسة تجاري صناعي زراعي تمريض فندقي علي بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفني 2019 بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية سوف يبدأ الطلاب بالبحث عن الدرجات الخاصة بك، حيث أنه تم الإشارة أن عملية التصحيح قد بدأت بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة أي قبل عيد الفطر كما أنه سوف يتم استكمال التصحيح بعد أجازة عيد الفطر مباشرة هذا لكي يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن، فلقد بدأت امتحانات الثانوية العامة ويجب التفرغ لها لذلك تم الإشارة إلى المصححين والإداريين بالقيام بالانتهاء من عمليات التصحيح وعمليات الجدولة وعمليات الفرز بأسرع وقت ممكن لكي يتم الإعلان على النتيجة فلقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية في نهاية شهر 6 كما أن النتيجة سوف تظهر في أقرب وقت ممكن ولن تتأخر عن نهاية شهر 6.

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