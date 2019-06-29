نتيجة الدبلوم التجاري نظام 3, 5 سنوات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلوم التجاري ينتظر طلاب الدبلوم التجارى نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 بكل قلق وتوتر , حيث أنهى جميع الطلبة والطالبات جميع الشعب “محاسبة, تأمينات, إدارة وسكرتارية, مشتريات وأعمال المخازن, شعبة الشئون القانونية, شعبة التأمينات” امتحانات الترم الثاني نهاية شهر مايو الماضي على مستوى جمهورية مصر العربية “القاهرة, الاسكندرية, المنوفية, الدقهلية, الشرقية, دمياط, المنيا, سوهاج, قنا, أسيوط, الغربية, المنوفية وغيرهم”, دون أي شكاوى ومن خلال موقعنا سنتابع كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن أخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية والتي من المقرر إعلانها منتصف الأسبوع الجاري.

نتيجة الدبلوم التجاري للعام الدراسي2019.

ذكر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى في تصريحاته الأخيرة عن أخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها سواء “تجاري, صناعي, فندقي, زراعي, تمريض”, مؤكدا أنه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ويتم الآن مراجعة ورصد الدرجات من أجل الإعلان عنها بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم من خلال مؤتمر رسمي بديوان الوزارة خلال اليوميين القادمين عن طريق المواقع الرسمية لنتيجة التعليم الفني والذي يتم تفعيل رابط النتيجة ونشر درجات جميع الطلاب من خلال بوابة التعليم الفني والمواقع الرسمية.

مؤكد أن نتيجة الدبلوم التجاري وما يعادلها من الأقسام الأخرى سيتم الإعلان عنها يوم الإثنين القادم وذلك بعد المراجعات النهائية وتجهيزها ونشرها على المواقع الرسمية, هذا وقد طرحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الدبلومات التجارية فرصة الإلتحاق بالجامعات المصرية وأيضا المعاهد المختلفة من أجل تحقيق أمنياته و تكميل دراسته بالمرحلة الجامعية, ولمعرفة النتيجة فور الإعلان عن ظهورها يجب على جميع الطلاب اتباع الخطوات التالية , أما في حالة عدم الوصول الى النتيجة اترك الاسم ورقم الجلوس ونوع التخصص وسوف نرسلها فور ظهورها عبر بوابة التعليم الفني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجاري.