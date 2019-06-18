نتيجة الدبلوم التجاري 2019 عبر موقع بوابة التعليم الفني

جاءت نتيجة الدبلوم التجاري 2019 ليهتم بها أبناء تلك الفرقة وهم الأكثر عددًا في نتائج الدبلومات الفنية على وجه العموم، وهي العادة مثل كل عام، ينتظر طلاب وطالبات تلك الفرقة اعتماد نتيجة 3 ثانوي تجاري من قبل سيادة الوزير، الدكتور طارق شوقي، وذلك من أجل تحديد المسار التعليمي القادم إما بالانضمام إلى كليات التعليم التجاري وكلية التجارة إما المعاهد التجارية.

نتيجة الدبلوم التجاري 2019

أكد نائب وزير التربية والتعليم، مجمد مجاهد، أن نتيجة الثانوي التجاري سيتم الإعلان عنها في نهاية يونيو الحالي، علمًا بأن كافة نتائج التعليم الفني سيتم إعلانها على موقع بوابة التعليم الفني، ومن الجانب الآخر، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات هذا العام شهدت شفافية كبيرة ولم تخرج من الكتاب المدرسي، كما أن هذا العام سجل أقل لحالات للغش والشغب.

مخوقع بوابة التعليم الفني

أكما أشرنا أعلاه، أن موقع بوابة التعليم الفني التابع إلى وزارة التربية والتعليم هو من سيتولى أمر إعلان نتيجة الدبلوم التجاري 2019، كما من المؤكد أن يتم إعلان تلك النتيجة على بعض مواقع الرسمية وبالطبع يأتي في المقدمة موقع اليوم السابع ومصراوي والوطن وغيرهم.

كما جات امتحانات هذا العام متوسطة إلى حد كبير، وبالطبع ينصب ذلك الأمر في مصلحة الطالب المتوسط، لذا من المتوقع ارتفاع معدلات النجاح في نتيجة 3 ثانوي تجاري وأيضًا نتائج التعليم الفني الأخرى.