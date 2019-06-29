نتيجة الدبلوم الزراعي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلوم الزراعي أيام قليلة وسيتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجاري بجميع أقسامه سواء “قسم الإنتاج الحيواني, قسم استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية, قسم انتاج الحاصلات البستانية, قسم التصنيع الغذائي, قسم تربية النحل وديدان الحرير, قسم مساعد بيطري, واخيرا قسم فني معامل”, وما يعادله من الدبلومات الأخرى خلال منتصف الأسبوع الجاري في جميع محافظات مصر من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم , بوابة التعليم الفني ومن خلال موقعنا سنوافيكم بكل ما هو جديد لحظة بلحظة عن اخر موعد لظهور النتيجة, وقد انتهت جميع كنترولات الدبلومات الفنية من تحديد أسماء طلاب الأوائل في شهادات الدبلومات الفنية بمختلف الشعب والتخصصات.

نتيجة الدبلوم الزراعي.

تعد نتيجة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها مرحلة من أهم المراحل التعليمية فهي تمثل شهادة دراسية قيمة لاعتبارها نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي مثل الثانوية العامة, خاصة وأن نسبة كبيرة من أولياء الأمور تكتفي بتعليم أبنائهم في مدارس الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات لأنه تعتبر شهادة تعليم فوق المتوسط, بجانب إتاحة بعض الكليات والمعاهد لخريجي الدبلومات الفنية سواء “دبلوم تجاري, دبلوم فني, دبلوم زراعي, دبلوم سياحة وفنادق”, حيث أوشكت وزارة التربية والتعليم من الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد درجات نتيجة الدبلومات الفنية واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” وإعلانها على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني برقم الجلوس الخاص بكل طالب بجميع المحافظات.