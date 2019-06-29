نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 بالإسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة الثانوي الفني

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي تعد من أهم المراحل التعليمية التي تهم طلبة وطالبات شهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات لذلك يزيد البحث مؤخرا على الإنترنت عبر موقع وزارة التربية التعليم للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من جميع الطلاب وأولياء الأمور من أجل الاطمئنان على نتيجة أبنائهم ونوفر لكم من خلال موقع كلمة رابط سريع لمعرفة النتيجة لكافة أقسام وشعب الدبلومات الفنية “صناعي, زراعي, تجاري, فندقي,تمريض” فور ظهورها خلال الأيام القلية المقبلة عقب اعتماد النتيجة من الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم، ونرفقه في أسفل المقال.

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي.

انتهت جميع الإدارات التعليمية بالوزارة من الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وجاري الآن رصد الدرجات وتحديد العشرة الأول وتجميع الدرجات لجميع الطلاب ليتم رفعها إلى الوزير ليعتمدها وبعد ذلك يتم رفعها على البوابة المصرية للتعليم الفني وكان طلاب الدبلومات الفنية أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 يوم السبت الماضي 1-6-2019 لتبدأ بعدها مرحلة انتظار النتيجة بفارغ الصبر والكثير من القلق والتوتر في جميع محافظات مصر, وخاصة طلاب دبلوم الصنايع ليحصدوا ثمرة جهدهم وتعبهم طوال العام راجين من الله عذ وجل التوفيق والنجاح بأعلى الدرجات وأفضل التقديرات التى تلبى طموح الجميع.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي.

أولا الدخول على————-ب وابة التعليم الفني من هذا الرابط

ثانيا تقوم باختيار أيقونة التعليم الفني.

ثالثا اختار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية.

رابعا إدخال رقم الجلوس وتحديد نوع الدبلوم الفني.

خامسا عرض النتيجة.

كما يمكنك معرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3, 5 سنوات جميع الشعب برقم الجلوس.

موعد الإعلان عن نتيجة دبلوم الصنايع.

ردا على الكثير من الأسئلة التي جاءت من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد إظهار النتيجة, طمئن الجميع نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد أنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل عقب الانتهاء من أعمال كنترول الدبلومات الفنية وترتيب الأوائل، تحضيرا للإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بالوزارة بوابة الثانوي الفني.