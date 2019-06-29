نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 برقم الجلوس| بوابة الثانوية الفنية لنتائج الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 تشهد عمليات بحث كثيفة جداً من الطلاب وأولياء الأمور، وحالة من القلق والترقب تسيطر على الجميع بسبب تأخير النتيجة إلى هذا التوقيت من العام، وكان قد تم الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفني لجميع الفئات، ويبحث طلاب الشهادة الثانوية الفنية عن نتيجة الدبلومات ليطمئن الطلاب لمتابعة التنسيق والتعرف على الدرجات المطلوبة لدخول الكليات.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 وذلك بعد الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالطلاب، ويتم العمل الآن على رصد وتجميع الدرجات النهائية ووضع التقديرات للطلاب قبل أن يتم الإعلان عن أوائل طلاب الدبلومات الفنية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الفئات ” نتيجة الدبلوم الصناعي، نتيجة الدبلوم التجاري، ونتيجة الدبلوم الزراعي” لنظام الثلاث والخمس سنوات في بداية شهر يوليو وبعد الإعلان عن نتيجة أوائل الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق بوابة التعليم الفني ومركز المعلومات الذي يعرض نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والذي يتم عرض النتيجة عليه للاستعلام برقم الجلوس فور اعتماد النتيجة رسميا من موقع وزارة التربية والتعليم.

متابعة أخبار نتائج الدبلومات

يمكنكم معرفة آخر أخبار نتائج الدبلومات الفنية لهذه الفئات:

عن طريق وضع تعليق برقم الجلوس وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية على موقع وزارة التربية والتعليم ومركز المعلومات التابع لبوابة التعليم الفني.