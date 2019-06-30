استفسار نتيجة الدبلومات الفنية 2019: أعرف نتائج دبلومات التجاري والصناعي والزراعي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نترقب خلال الموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم الفني لظهور نتيجة الدبلومات 2019 رسمياً، والذي حدده السيد وزير التربية والتعليم أنه نهاية الشهر الجاري، أو بداية يوليو، وعلي كلاً فإن عمليات رفع النتائج عبر بوابة التعليم الفنى الإلكترونية جارية الآن، وسيتم عقد المؤتمر الصحفي من أجل إعلان قوائم أسماء الأوائل في مختلف الشعب بالثانوي الفني، مثل أوائل الصف الثالث الصناعي، والثانوي التجاري، والزراعي، والفندقي، وبعدها سيتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس رسمياً من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني والتي سنرفقها إليكم للاستعلام.

يتابع معكم كل العاملين في موقع “كلمة” نتائج الدبلومات لحظة بلحظة علي مدار الساعة، ونسعى علي تقديم خدمة الحصول علي النتيجة فور ظهورها عن طريق البيانات الخاصة بالطالب التي يتركها لنا.

البوابة المصرية للتعليم الفني

قام الدكتور محمد مجاهد “نائب وزير التربية والتعليم” لشؤون التعليم الفنى، بالكشف عن جاهزية نتائج الدبلوم الفني بكافة شعبه، للنظامين الخمس سنوات، وأنها ستصبح جاهزة الأحد 30 يونيو 2019، ويتم اعتماداها يوم الإثنين رسمياً وذلك ما نأمله.

وأضاف أن المؤتمر الصحفي الخاص لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من المقرر أن يتم عقده يوم الإثنين وإعلان أسماء الأوائل ومعرفة النتيجة عبر موقع الوزارة كما يحدث باستمرار كل عام، وبحد أقصي نتحرى ظهور النتيجة بداية من الغد حتي نهاية الأسبوع فلم يتم الإفصاح عن موعد محدد.

رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عن طريق الرابط التالي، رابط بوابة الثانوي الفني، الاستعلام عن نتيجة الدبلوم للتعليم الفني رسمياً عند اعتمادها، وذلك عن طريق الضغط علي الرابط وكتابة رقم الجلوس الخاص بكم وتحديد الشعبة، وندعو من يريد الحصول علي النتيجة فور ظهورها أن يترك بياناته في تعليق تفصيلاً، رقم الجلوس، والاسم، والشعبة، وسيمكنكم حينها الحصول علي النتيجة فور توافرها.