نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد اعتماد ومن ثم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019، حيث أشار إلى أن المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح استطاعوا نهو أعمال التصحيح لمختلف المواد الدراسية أوائل الأسبوع الجاري، وأنه سوف يتم أعتماد النتيجة بنهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم إرسالها إلى جامعة الأزهر من أجل الانتهاء من أعمال التنسيق.







كيفية الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019:-

يمكن للطلبة والطالبات الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019، معرفة نتيجتهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه لتظهر له النتيجة، أو القيام بترك الاسم ورقم الجلوس في الأسفل بتعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة بعد اعتمادها.







يذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية قد انتهت يوم 26 أغسطس الماضي مع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي تم إعلان نتيجتها يوم الخميس الماضي، وبلغ عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2019 نحو 85867 طالب وطالبه بالقسم الأدبي نجح منهم نحو 33496 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت نحو 41.78%، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم العلمي نحو 46835 طالب وطالبه، حضر منهم الامتحانات نحو 35672 طالب وطالبه نجح منهم نحو 24251 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت نحو 67.98%.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية التوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.





